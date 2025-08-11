kormánypropaganda kiadványTisza

Hamis hírektől és megvalósíthatatlan ígéretektől hemzseg a Tisza Párt propagandalapja

Óriási ígéretek, nulla fedezet – a Tisza Párt nyolcoldalas kampánykiadványa látványos fotókkal és hangzatos szólamokkal próbálja elkendőzni, hogy programja a baloldali kudarcreceptek újracsomagolása, amelyben a nyugdíjasoktól a devizahitelesekig mindenkit hitegetnek, konkrét források és megvalósítható tervek nélkül.

2025. 08. 11. 12:56
Fotó: Havran Zoltán
Elképesztő írások láttak napvilágot a Tisza Párt kampánymenedzserének neve alatt elkészült propaganda kiadványban. Az összesen nyolc oldal terjedelmű kiadvány első oldala természetesen egy Magyar Péter fotóval kezdődik, amelyen a pártvezér pózol. Mindeközben kínosan ügyeltek arra, hogy a fotón ne látszódjon, alig valaki volt kíváncsi élőben Magyar Péter beszédében. A Tisza Párt elnöke egyébként a nyolc oldalon összesen három képen szerepel. 

Budapest, 2025. május 14. Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond (k) a Szent István-bazilika előtt, mielőtt elindul az Egymillió lépés a békéért és a nemzeti összefogásért elnevezésű országjárásra 2025. május 14-én. A menet során mintegy 300 kilométert tesznek meg, és a tervek szerint jövő vasárnap érkeznek Nagyváradra, ami az országjárás célállomása lesz. MTI/Balogh Zoltán
Magyar Péterék propagandalapot indítottak (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Az első oldalon található cikkben Magyar Péter Székesfehérváron tartott beszédéből közöltek egy gyors összefoglalót.

A következő lapon pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol, azonban az írásból kiderült, havi 100 ezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek. Azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák. 

Szintén hatalmas ígéreteket fogalmaztak meg a propagandakiadványban a lakhatással kapcsolatban. Ennek részeként egy bérlakásépítési program indításába kezdenének, amelyeket később kedvezménnyel bérelhetnének ki. Ugyanakkor a lakhatás területén a saját ingatlanhoz jutást a Tisza Párt láthatóan nem támogatná, sokkal inkább a korábbi kijelentéseiknek megfelelően bérlésre szorítaná a magyarokat. 

Legalább ilyen hangzatos, ám megfoghatatlan ígéret a nyugdíjas Szép-kártya bevezetése. A kiadvány szerint ugyanis a Tisza Párt akár 200 ezer forintos extra juttatást adna a nyugdíjasoknak Szép-kártyára. 

Arról azonban nem írtak a cikkben, hogy a Tisza Párthoz közel álló szakértő, Magyar Péter embere a 13. havi nyugdíj végleges eltörléséről beszélt a Tisza rendezvényén,

 ami egy ismételt bizonyítéka annak, hogy az újbaloldali párt és annak politikusai a Gyurcsány-kormány intézkedéseit másolva ismét megrövidítenék a magyar időseket és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket. 

A Tisza Párt programírójaként tevékenykedő Petschnig Mária Zita nemrég nyíltan beszélt arról, hogy nem tartja jónak a 13. havi nyugdíjat. Az ominózus felvételen Petschnig Mária Zita egy kérdést olvas fel, amely arról szól, hogy véleménye szerint jobb lenne-e ha a 13. havi nyugdíj helyett tizenharmadik havi átlagnyugdíjat kapnának a nyugdíjasok. A válasz sem maradt el, Petschnig kijelentette, 

ez igazságosabb lenne, mert a 13.-ra már nem lehet azt mondani, hogy közvetlenül a munkavégzéshez kapcsolódik, az már egy külön tészta, tehát ott egy átlag nyugdíjat kap egy kisnyugdíjas, az neki valami fölzárkózás és a nagynyugdíjas meg nem kapja meg azt az őrült nagy nyugdíjat, amivel egyébként se tud meg mit kezdeni.

A propagandalap utolsó oldalán pedig egy rövid cikkben vagyonelkobzásról értekeznek, és a kormánypárt támogatóit és politikusait fenyegetik. Szintén az utolsó, nyolcadik oldalon a kormány ingatlan adásvételei kapcsán szakértőkre hivatkozva túlárazásról ír a lap. Ugyanakkor a cikkből sem a szakértők neve, sem pedig a túlárazásra vonatkozó konkrét bizonyíték nem derül ki. 

Szintén fontos megjegyezni, hogy a röplapon szereplő cikkeket feltehetően azok szerzői is szégyellték, egyetlen írásnál sincs feltüntetve a nevük. 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

