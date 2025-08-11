Hamis hírektől és megvalósíthatatlan ígéretektől hemzseg a Tisza Párt propagandalapja

Elképesztő írások láttak napvilágot a Tisza Párt kampánymenedzserének neve alatt elkészült propaganda kiadványban. Az összesen nyolc oldal terjedelmű kiadvány első oldala természetesen egy Magyar Péter fotóval kezdődik, amelyen a pártvezér pózol. Mindeközben kínosan ügyeltek arra, hogy a fotón ne látszódjon, alig valaki volt kíváncsi élőben Magyar Péter beszédében. A Tisza Párt elnöke egyébként a nyolc oldalon összesen három képen szerepel.

Magyar Péterék propagandalapot indítottak (Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség)

Az első oldalon található cikkben Magyar Péter Székesfehérváron tartott beszédéből közöltek egy gyors összefoglalót.

A következő lapon pedig elindul a megállíthatatlannak tűnő ígéretcunami, amelynek egyetlen jól látható célja a szavazatszerzés. Ennek részeként a Tisza Párt a szebb napokat látott Jobbik témáját lenyúlva a devizahitelesek helyzetének rendezésével kampányol, azonban az írásból kiderült, havi 100 ezer forintos jóvátételt adnának a károsultaknak, amelyet erkölcsi jóvátételnek neveznek. Azonban az nem világos, hogy ezt az extra juttatást milyen forrásból, pontosan hány ember számára és milyen időszakra folyósítanák.