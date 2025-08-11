Ezért van mitől rettegnie az álhírgyáros Magyar Péternek

A politikai színre lépése óta Magyar Péter hazugságot hazugságra halmoz. Ezért van rettegnivalója a Tisza Párt vezérének amiatt, hogy a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör felveszi a harcot az álhírekkel. A Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, hogy hívja meg jobboldali ismerőseit a csoportba,

olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen.

Magyar Péternek van miért rettegnie (Fotó: Markovics Gábor)

Mint ismert: a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak. Hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– fogalmazott Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában.

Hazugság az Otthon start programról

Magyar Péter legújabb hazugsága az volt, hogy a kormány által elindított Otthon start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak. Lapunknak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt.

Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának

– fejtette ki.

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az Otthon start egy nagyon hasznos kezdeményezés.

Mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot

– tette hozzá.