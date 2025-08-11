Magyar PéterTisza PártOtthon Startmandátum

Ezért van mitől rettegnie az álhírgyáros Magyar Péternek

Egyre növekszik a Zebra Digitális Polgári Kör, aminek a célja felvenni a harcot Magyar Péter hazugságaival. A Tisza Párt vezérének rövidke politikai pályafutása alatt már tekintélyes gyűjteménye van hazugságokból. Legutóbb például az Otthon start program ellen indított támadást, azt állítva, hogy a kormány által életre hívott fix 3 százalékos hitel miatt húsz százalékkal emelkedtek az ingatlanárak. Azonban a szakértők cáfolták Magyar Péter szavait.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 5:05
Fotó: Havran Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A politikai színre lépése óta Magyar Péter hazugságot hazugságra halmoz. Ezért van rettegnivalója a Tisza Párt vezérének amiatt, hogy a Kocsis Máté vezette Zebra Digitális Polgári Kör felveszi a harcot az álhírekkel. A Fidesz frakcióvezetője arra kért mindenkit, hogy hívja meg jobboldali ismerőseit a csoportba, 

olyanokat, akik szívesen harcolnak humorral a liberális álhírgyárak és Magyar Péter otromba hazugságai ellen.

Magyar Péternek van miért rettegnie (Fotó: Markovics Gábor)
Magyar Péternek van miért rettegnie (Fotó: Markovics Gábor)

Mint ismert: a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az alapítója a baloldali álhíreket cáfoló csoportnak. Hozzátette, amint átlépik a tízezer tagot, egy-két álhírnél akcióba lendülnek, ott kiderül majd, hogy mire képesek.

Teszteljük a rendszert, ha úgy tetszik. Őszre egy összetartó, jókedvű, nagy létszámú társaságot szervezünk össze, akik megtanulnak egyszerre lépni a közösségi médiában. Ez az, ami eddig hiányzott

– fogalmazott Kocsis Máté a Zebra Digitális Polgári Kör Facebook-csoportjában.

 

Hazugság az Otthon start programról

Magyar Péter legújabb hazugsága az volt, hogy a kormány által elindított Otthon start program miatt már most 20 százalékkal emelkedtek az árak, majd ősszel még ugyanennyit fognak. Lapunknak korábban Balogh László, az Ingatlan.com vezető szakértője azt mondta: jelentős áremelkedés nem várható a kedvező kamatozású hitel miatt.

Nem tartom valószínűnek, hogy jelentősen emelkednének az árak a lakáspiacon, az igen drága lokációkban sem, hiszen a százmilliós értékhatár fölött, illetve a másfél millió forintos négyzetméterárat meghaladva már nem igényelhető a kedvező hitel. A jelentős áremelkedéssel ugyanis a lakáshitel célpontjai kiárazódnának

– fejtette ki. 

Gadanecz Zoltán, a GDN Ingatlanhálózat alapító tulajdonosa a Hír TV-nek nyilatkozva hangsúlyozta: az Otthon start egy nagyon hasznos kezdeményezés. 

Mivel leszűkítették annak lehetőségét, hogy befektetők éljenek vele, ezért bízom benne, hogy önmagában ez a hitel nagy áremelkedést nem okoz. Mivel új termékről van szó, egyelőre kivárás tapasztalható, de az várható, hogy a szeptemberi indulást követően fel fogja lendíteni az ingatlanpiacot

– tette hozzá.

A kormány érvelése szerint a maximált 1,5 milliós négyzetméterár és a hitellel megvehető ingatlanok összértékének 100, illetve 150 millió forintban való meghatározása miatt nem lesz árfelhajtó ereje az intézkedésnek.

 

Magyar Péter megtartotta a mandátumát és a mentelmi jogát

Magyar Péter egyik legemlékezetesebb hazugsága néhány héttel ezelőtt volt, amikor brutális vihar tombolt az ország területén. Emiatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi repülőteret is. 

Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”

De Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes volt, hogy tavaly februárban a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta magát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte. A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

 

Milliók a bennfentes kereskedelemből

Februárban robbant ki Magyar Péter részvénybotránya, miszerint 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. Magyar a cikkre úgy reagált, hogy az Index állításaiból egy szó sem igaz, és azt állította, hogy az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.

A Magyar Nemzeti Bank mint tőzsdefelügyelet eljárást indított az ügyben és hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására.

Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.

 

Nemzetbiztonsági kockázat

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám a képről hamarosan kiderült, szó sincs erről, és egy 12 éves felvétellel csapták be az olvasóikat. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

 

Nem létező migránstábor

Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött a településen. A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek, mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelték az embereket.

Akkor Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Havran Zoltán)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sümeghi Lóránt
idezojeleklengyel

Rogyadozóban a lengyel baloldal

Minden második lengyel választó Donald Tusk miniszterelnök azonnali lemondását követeli.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu