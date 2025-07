A Tisza-szavazók is felháborodtak Magyar Péter óriási öngólján + videó

A Tisza Párt belső ügyeire rálátó forrásaim szerint Magyar Péter rendkívül ideges volt a sok negatív üzenet miatt, és amiatt is, hogy még a Tisza-szavazók keménymagja is felháborodott. Az váltotta ki a felzúdulást, hogy a hatalmas erejű, súlyos károkat okozó viharra Magyar Péter csupán annyit írt: az csak egy zápor volt, miközben azon nevetgélt, hogy emiatt le kellett zárni a repteret is – írta Facebook-bejegyzésében Deák Dániel.

Hatalmas öngólt lőtt Magyar Péter a repteres poszttal: olyannal viccelődött Facebookon, amitől minden jóérzésű embernek felfordul a gyomra

Mint korábban beszámoltunk róla, brutális vihar tombolt tegnap az ország területén, emiatt lezárták a repteret is. Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”

Tanácsadói nyomásra visszalépett Magyar Péter

A XXI. Század Intézet vezető elemzője kifejtette, Magyar Péter kezdetben ugyanazt a taktikát választotta, mint a szír repülőgéppel kapcsolatos álhírénél: gyorsan más témákban kezdett el posztolni, hogy elterelje a figyelmet a botrányos megjegyzéséről. Emellett törölte és letiltotta azokat, akik kritizálták.

Később azonban, a tanácsadói nyomására, végül törölte az egész posztot, majd elnézést kért. Ez azonban nem őszinte bocsánatkérés volt, csupán politikai egy politikai kármentés Deák szerint. Úgy véli: jól mutatja ezt, hogy

úgy kezdte a bocsánatkérést, hogy „sokak kérésére” teszi ezt.

Az elemző szerint eset ugyanakkor rávilágít egy rendkívül fontos dologra.

Az, aki az ország vezetésére készül, nem lehet forrófejű. Egy vezetőnek megfontoltnak, higgadtnak és felelősségteljesnek kell lennie – különösen ilyen helyzetekben. Ha egy ripacs irányítja az országot, akit semmi és senki nem érdekel, csak a saját hatalma, az olyan következményekhez vezethet, mint a 2006. augusztus 20-i eset. Akkor a viharelőrejelzések ellenére is megtartották a tűzijátékot, és többen életüket vesztették. Igen, Gyurcsány Ferenc is hasonló karakter volt – láttuk, mi lett a vége

– írta. Hozzátette: Magyar Péter tehát most világosan megmutatta, milyen ember valójában, és mire számíthatna tőle az ország.

Bohár Dániel szerint szerencse, hogy Magyar Péter nincs döntéshozói pozícióban.

