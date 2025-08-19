Trump Zelenszkij orrára koppintott

Lehűtötte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő várakozásait Donald Trump amerikai elnök – számol be róla az Origó.

Trump szerint Ukrajnának le kell mondania mind a Krím-félszigetről, mind a NATO-tagságról – írja a Reuters hírügynökség. Mark Rutte NATO-főtitkár is megerősítette, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása jelenleg nincs napirenden, azonban a háborúban álló ország kaphatna a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat. Trump a Fox News amerikai televíziós csatornának adott interjújában nyilvánvalóvá tette, hogy nem küld amerikai csapatokat Ukrajnába.

Biztosíthatom önöket

– szögezte le az elnök.

Csak meg akarom akadályozni, hogy embereket öljenek

– folytatta.

Hetente 5000–7000 embert veszítenek abban a nevetséges háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie. Ha normális elnökünk lenne – nem is nagyszerű, csak normális –, akkor ez nem történt volna meg

– hangsúlyozta. Az amerikai elnök elmondta, hogy szándékában áll lehetővé tenni az orosz és az ukrán államfő négyszemközti megbeszélését, mielőtt egy háromoldalú találkozóra is sor kerülne.

Nem voltak éppen a legjobb barátok. Talán kicsit jobban kijönnek egymással, mint gondoltam. Különben nem szerveztem volna meg a kettőjük találkozóját, hanem egy háromoldalú találkozót

– magyarázta Trump. Az interjúban az amerikai elnök megismételte azt a kijelentését is, hogy az orosz–ukrán háború lezárása kifejezetten nehéz feladat, nehezebb, mint azok a konfliktusok, amelyek lezárásában korábban részt vállalt.

