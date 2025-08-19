Rendkívüli

Jól indult, fájó lett a vége: a Qarabag kétgólos előnyre tett szert a Fradi otthonában a BL-selejtezőn

TrumpNATOUkrajnaVolodimir Zelenszkij

Trump Zelenszkij orrára koppintott

Két fontos kérése is volt Volodimir Zelenszkij ukrán államfőnek az orosz–ukrán háború lezárásval kapcsolatban. Donald Trump amerikai elnök szerint azonban mindkettő lehetetlen – írja az Origo.

Munkatársunktól
2025. 08. 19. 22:35
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök Fotó: Anadolu via AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Lehűtötte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő várakozásait Donald Trump amerikai elnök – számol be róla az Origó.

Trump és Mark Rutte szerint sincs napirenden az ukrán NATO-csatlakozás
Trump és Mark Rutte szerint sincs napirenden az ukrán NATO-csatlakozás (Fotó: Anadolu via AFP)

Trump szerint Ukrajnának le kell mondania mind a Krím-félszigetről, mind a NATO-tagságról – írja a Reuters hírügynökség. Mark Rutte NATO-főtitkár is megerősítette, hogy Ukrajna NATO-csatlakozása jelenleg nincs napirenden, azonban a háborúban álló ország kaphatna a NATO-szerződés 5. cikkelyéhez hasonló biztonsági garanciákat. Trump a Fox News amerikai televíziós csatornának adott interjújában nyilvánvalóvá tette, hogy nem küld amerikai csapatokat Ukrajnába.

Biztosíthatom önöket

– szögezte le az elnök.

Csak meg akarom akadályozni, hogy embereket öljenek

– folytatta.

Hetente 5000–7000 embert veszítenek abban a nevetséges háborúban, amelynek soha nem lett volna szabad kitörnie. Ha normális elnökünk lenne – nem is nagyszerű, csak normális –, akkor ez nem történt volna meg

– hangsúlyozta. Az amerikai elnök elmondta, hogy szándékában áll lehetővé tenni az orosz és az ukrán államfő négyszemközti megbeszélését, mielőtt egy háromoldalú találkozóra is sor kerülne.

Nem voltak éppen a legjobb barátok. Talán kicsit jobban kijönnek egymással, mint gondoltam. Különben nem szerveztem volna meg a kettőjük találkozóját, hanem egy háromoldalú találkozót

– magyarázta Trump. Az interjúban az amerikai elnök megismételte azt a kijelentését is, hogy az orosz–ukrán háború lezárása kifejezetten nehéz feladat, nehezebb, mint azok a konfliktusok, amelyek lezárásában korábban részt vállalt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán államfő és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: Anadolu via AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kárpáti András
idezojelekközvélemény-kutatás

A „bölcsek”, a bili és a „kisded”

Kárpáti András avatarja

Hol tart most a manipulációs kerekasztal tavaly ősz óta zajló, szégyentelen gazemberkedése?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.