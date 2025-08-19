„Úgy érezte, meg kell tennie”, úgyhogy szétverte az emeletes vonatotot

Rendkívüli

A Szolnoki Rendőrkapitányság rendőrei őrizetbe vették a motiválatlan agresszort, aki egy személyvonatot rongált meg, ezzel jelentős kárt okozva a MÁV Zrt.-nek.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 21:03
Forrás: Police.hu
Augusztus 17-én érkezett bejelentés a rendőrségre, miszerint a Fonyód–Szolnok útvonalon közlekedő és Újszászon várakozó emeletes személyvonatot megrongálták,

a vészüvegtörő kalapáccsal több oldalablakot és a vagonban lévő monitort betörték. 

Forrás: Police.hu

Ezt követően az ismeretlen elkövető a peronon lévő várakozóhelyiség oldalüvegét is betörte, jelentős kárt okozva a sértettnek. Az Újszászi Rendőrőrs munkatársai kamerafelvételek alapján azonosították a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét, akit abonyi lakcímén nem találtak, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki. Szorosan együttműködve a Ceglédi Rendőrkapitányság Abonyi Rendőrőrs munkatársaival, a gyanúsítottat augusztus 19-én, Abonyban elfogták a helyi rendőrök.

 

A nyomozók a 35 éves férfit rongálás bűntett elkövetése miatt kihallgatták, őrizetbe vették és letartóztatását kezdeményezik. 

Vallomásában elmondta, hogy ittasan tört-zúzott, amelyre észszerű magyarázata nem volt, csak annyi, hogy: „úgy éreztem, hogy meg kell tennem”.

 

