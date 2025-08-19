Rendkívüli

Felpörgeti a lakásépítéseket is az Otthon start program

Ez nemcsak a fővárosban, de vidéken is kedvez az építőiparnak és az abban dolgozóknak.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 19. 20:49
Fotó: Vémi Zoltán
– Elindult az Otthon start programiroda, ami azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés – mondta Panyi Miklós videóüzenetében. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország kormányának közösségi oldalán megjelent videójában a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte. Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.

Budapest, 2025. augusztus 6. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 6-án. MTI/Máthé Zoltán
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza – emlékeztetett. Majd kiemelte: 

ez több mint négyezer lakást jelent.

Szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre – tette hozzá.

Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.

Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is

– jelentette ki Panyi Miklós.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Vémi Zoltán)

