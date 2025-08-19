Felpörgeti a lakásépítéseket is az Otthon start program

– Elindult az Otthon start programiroda, ami azért dolgozik, hogy még idén ősszel elinduljon több mint tízezer lakásfejlesztés – mondta Panyi Miklós videóüzenetében. A Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára Magyarország kormányának közösségi oldalán megjelent videójában a fő feladatnak az elsőlakás-vásárlókat célzó lakásépítések felgyorsítását nevezte. Ennek érdekében az elmúlt hetekben egyeztettek több tucat ingatlanfejlesztővel, akik a visszajelzések alapján országszerte több tízezer lakás építésére nyújthatnak be kérelmet.

Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A héten megjelent az első kormányrendelet-tervezet is, amely az első budapesti lakásfejlesztéseket célozza – emlékeztetett. Majd kiemelte:

ez több mint négyezer lakást jelent.

Szintén jó hír, hogy az ingatlanfejlesztők vidéken is megmozdultak, a projektek nagy része a vidéki nagyvárosokban jöhet létre – tette hozzá.

Az államtitkár arra számít, hogy a következő öt évben 50 ezer új lakás épülhet a program keretei között, és még az idén ősszel elkezdődhet több mint 10 ezer olyan fejlesztés, amely az első lakást vásárlók igényeihez igazodik.

Ez kedvez az építőiparnak, az abban dolgozóknak és a magyar gazdaságnak is

– jelentette ki Panyi Miklós.