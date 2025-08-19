Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. – Az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően – számolt be a a tárcavezető minisztérium közleménye szerint.

„A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek” – írta.