Szijjártó PéterUkrajnaBarátság kőolajvezeték

Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken

Elvárásokat is közölt Ukrajna felé Szijjártó Péter.

Magyar Nemzet
2025. 08. 19. 22:19
Illusztráció. A Barátság vezeték Forrás: MTI
Helyreállt a kőolajszállítás Magyarország felé a Barátság vezetéken keresztül az oroszországi transzformátorállomást ért vasárnap éjszakai ukrán támadást követően – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon. – Az elmúlt percekben helyreállt a szállítás Magyarország felé a Barátság kőolajvezetéken az ukrán dróncsapást követően – számolt be a a tárcavezető minisztérium közleménye szerint.

„A támadás okozta károk gyors elhárítását az imént megköszöntem Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettesnek” – írta.

„Elvárjuk, hogy Ukrajna ne kövessen el újabb támadást a hazánk energiaellátása szempontjából kritikus vezeték ellen. Ez a háború nem a mi háborúnk, minket hagyjanak ki belőle!!” – tette hozzá.

