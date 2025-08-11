Budai Gyula újabb feljelentést tesz

Holnap újabb büntető feljelentést teszek internetes agresszió miatt – közölte Budai Gyula, fideszes országgyűlési képviselő a közösségi oldalán. Úgy fogalmazott: elég volt Magyar Péter és hívei agresszív megnyilvánulásaiból, amelyek más emberek megölésére irányulnak.
Hozzátette:
ősszel jogszabály-módosítást kezdeményez az Országgyűlésben az internetes agresszió büntetési tételének három évre történő felemelésért.
– Aki más ember megölésére biztat a közösségi médiában, annak börtönben a helye – szögezte le Budai Gyula.
Mint arról már írtunk, a fideszes képviselő szerint egyre több olyan bejegyzés és komment születik, amely nyíltan a miniszterelnök halálát kívánja vagy gyilkosságra buzdít. Az országgyűlési képviselő példákkal támasztotta alá állítását. Eszerint
- egy tiszás kommentelő Orbán Viktor és édesanyja megölését helyezte kilátásba a Facebookon Orbán Viktor születésnapján.
- Pankotai Lili azt mondta: „Orbán Viktort el kell pusztítani, hogy ne térhessen vissza!”
- Egy debreceni nő az alábbi bejegyzést írta a Facebookon Orbán Viktorra utalva :„nyolc milliméter mindent megoldana, anno mint Romániába!”
- Campus fesztivál, Majka-koncert: a miniszterelnök nyilvános fejbe lövése a színpadon több ezer őrjöngő ember előtt.
- Egy kommentelő a Facebookon bérgyilkost keresett Orbán Viktor miniszterelnök kivégzéséhez.