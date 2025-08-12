A bolgárok úgy tesznek, mintha a Ferencváros nem is létezne

A magyar bajnok Ferencváros kedden (20.15, tv: M4 Sport) a múlt heti 0-0-s döntetlent követően látja vendégül a bolgár Ludogorec együttesét a Groupama Arénában. A párharc továbbjutója a Qarabag vagy a Shkendija együttesével játszik a BL-főtáblára jutásért, a vesztes pedig az Európa-liga selejtezőjének utolsó körében szintén az azeri–északmacedón párharc alulmaradójával találkozik. Noha hétfőn este előbb az FTC, majd a Ludogorec sajtótájékoztatóját is megtartották Budapesten, a vendégek hazájának sajtójában finoman szólva sem reklámozzák a keddi összecsapást.

A bolgár Ludogorec hétfőn már Budapesten készült az FTC elleni BL-selejtező visszavágójára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Alig hirdetik a Ludogorec FTC elleni BL-selejtezőjét Bulgáriában

Megvizsgáltuk a tíz legnépszerűbb bolgár internetes sportoldalt, de közülük kedd reggel a többség vagy a hétfő esti Arda Kardzsali–Lokomotiv Plovdiv (0-0) bajnokit, vagy pedig a Levszki Szófia átigazolásait helyezte előtérbe.

A sportal.bg-n, a topsport.bg-n, a 24chasa.bg-n, a viasport.bg-n, a football24.bg-n és a bta.bg-n a címlapon meg sem említik a Ludogorec magyarországi fellépését a cikkünk megjelenésekor.

A bnr.bg és a bgsport.bg azok közé tartozik, akik szinte rejtetten jelenítik meg Rui Mota vezetőedző hétfő esti nyilatkozatát.

A gol.bg az, amely felhívja a figyelmet a Ludogorec 2019 őszén, az Európa-liga-csoportkörben aratott 3-0-s budapesti sikerére. Továbbá a gong.bg nevű oldal az, amely ezenkívül még röviden beharangozta a kedd esti találkozót.

Bulgáriában tehát látszólag nincs túl nagy érdeklődés a razgradi együttes iránt, még úgy sem, hogy a 14-szeres bolgár bajnoki címvédő – és természetesen más bolgár csapat – immáron kilenc éve nem szerepelt Bajnokok Ligája-főtáblán. Kedden 20.15-től a Ludogorec együttese e sorozat megszakításáért tehet újabb lépést, a Fradi azonban ezt szeretné megakadályozni hazai közönség előtt.