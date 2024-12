Hitet tett a befogadás politikája mellett Magyar Péter embere + videó

Dávid Dóra, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője még jelöltként egy májusi interjúban beszélt Soros György álmáról, a nyílt társadalom egyik sokat hangoztatott mantrájáról. A képviselő szerint Magyarországon a hozzáálláson kell változtatni, hogy mindenkit befogadjunk.

Szerinted hogyan lehet elérni azt, hogy Magyarországon is egy ilyen multikulturális környezetben, hatékonyan tudjunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni másokkal?

– tette fel a kérdést az interjúban Dávid Dórának a riporter. Az időközben EP-képviselővé avanzsált politikus szerint

a hozzáálláson kell változtatni, hogy ne rekesszünk ki senkit, fogadjunk be mindenkit.

Ezzel a kijelentésével Dávid Dóra egyértelműen hitet tett a néppárt migrációpárti álláspontja mellett. A migrációs paktum végrehajtása mellett egyébként Magyar Péter brüsszeli főnöke is elkötelezte magát. A Manfred Weber vezette Európai Néppárt (EPP) néhány hete írásos paktumot is kötött a baloldali frakciókkal, amelyben kölcsönösen elkötelezték magukat a migránspaktum végrehajtása és a háború folytatása mellett. A Tisza Párt azt is elismerte, hogy ők mindenben követik Manfred Weberék iránymutatását.