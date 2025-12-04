Szalay-Bobrovniczky KristófHisztériaminiszter

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Sorskérdés, hogy lesz-e háború 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint egyre nyugtalanítóbbak az elmúlt napok brüsszeli kezdeményezései, és minden erejükkel azon dolgoznak, hogy megakadályozzák a békét. A honvédelmi miniszter hangsúlyozta: Magyarország nem adja a magyarok pénzét és jövőjét mások háborújába.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 21:28
Forrás: Facebook
A magyar emberek jövőjét meghatározó sorskérdés, hogy lesz-e háború vagy sem, és ki tudunk-e maradni abból, amit a Nyugat jelenleg a szemünk előtt és nyíltan tervez – jelentette ki a honvédelmi miniszter Siófokon csütörtökön. Szalay-Bobrovniczky Kristóf a kormánypártok országjárásának a Somogy vármegyei városban tartott fórumát megelőző sajtótájékoztatón készült és az MTI-hez eljuttatott hangfelvétel szerint azt közölte:

 amikor Brüsszel háborús terveiről beszélnek, felmerül a kérdés, hogy ezt nem csak ők festik esetleg az égboltra, de elég Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét idézni, aki azt mondja, Európa harcban áll, vagy Friedrich Merz német kancellárt, aki szerint a békeidőnek vége vagy Donald Tusk lengyel miniszterelnököt, aki kinyilvánította: ez a mi háborúnk. 

Mark Rutte, a NATO főtitkára csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a tagállamok részéről egymilliárd dollárra lesz szükség Ukrajna fegyveres támogatásának finanszírozására havonta, pénzért vásárolnának technikát az amerikaiaktól, és erre a célra még további legalább 15 milliárd dollárt „kell összehozni" – tette hozzá a honvédelmi miniszter. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf értelmezése szerint ebből az következik, hogy 

a főtitkár még legalább egy évig számít a háború folytatására, amely gyökeresen ellentmond a Trump-adminisztráció békekísérleteinek, amelyek teljes mértékben egybeesnek a magyar kormánynak az első pillanattól kezdve nagyon nagy erővel hangsúlyozott álláspontjával, miszerint ennek a háborúnak először is nem szabadott volna kitörnie, másodszor nincs katonai megoldása a fronton, azt csak diplomáciai, tárgyalásos úton lehet lezárni. 

A miniszter úgy vélte, ahhoz, amit a Nyugat jelenleg a szemünk előtt és nyíltan tervez, megtalálta a szövetségeseit, és mivel a magyar kormány álláspontja kényelmetlen, kellemetlen és akadályt jelent a brüsszeli tervek végrehajtása előtt, Brüsszel eldöntötte, hogy le akarja váltani a magyar kormányt. Érdemes felidézni az Európai Parlamentben néhány hónappal ezelőtt elhangzott vitát, amikor Ursula von der Leyen és Manfred Weber rámutatott „a Tisza nevű projekt ott mosolygó vezetőjére, hogy ennek kell lennie Magyarország következő miniszterelnökének” – tette hozzá. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, „le van gyártva a terep, el van döntve”, hogy Brüsszelnek nincs szüksége egy olyan magyar kormányra, amely nem akar Ukrajna finanszírozásában, további háborús terveiben részt venni, hanem  olyanra van szüksége, amelyik támogatja azt.

Jól látható, hogy ez a pénz ráadásul aranyvécékre megy, és nap mint nap a szemtanúi lehetünk a nyilvánvaló korrupció lelepleződésének

 – közölte. 

A miniszter kiemelte, hogy az ukrán hadsereg, az ukrán állam működésének finanszírozásához mérhetetlen mennyiségű pénzre van szükség, amit a tagállamoktól akarnak előteremteni, azért is akarnak másik kormányt Magyarországon, mert az előteremti. 

Ahelyett, hogy a rezsicsökkentés és a családtámogatás finanszírozására menne a magyar adófizetők pénze, egy igazi, tipikus baloldali megszorító programmal begyűjtené az emberektől a pénzt, elküldené Brüsszelbe, és az onnan menne a háborúra 

– fogalmazott.

Hozzátette azért is nagyon fontos a háborúellenes aláírásgyűjtés, hogy a magyar emberek kifejezhessék igényüket, követelésüket, hogy ezt állítsák meg.

Borítókép: Szalay-Bobrovniczky Kristóf (Forrás: Facebook)


