A zsugorított fejek titokzatos törzse

Fejvadászok a dzsungelből

A jívaro harcosok összecsapásai nem nagy csaták voltak, inkább gyors, precízen megtervezett rajtaütések, amelyekben a terep ismerete döntő előnyt jelentett. A sűrű esőerdő miatt a csaták közelharcba torkolltak, ahol a hosszú fadárdák, a rövid, robusztus botfegyverek és a könnyen kezelhető bunkók játszották a főszerepet. Távolabbról mérgezett nyilakkal lőttek és fúvócsővel támadtak: a curaréval kezelt hegyek már egy apró sérüléssel is végzetesek voltak. A harcosok gyorsan váltottak a csendes megközelítésről a közvetlen agresszióra, majd ugyanilyen gyorsan vissza is húzódtak, mielőtt az ellenség válaszolhatott volna.

Jívaro törzsbeli indián fúvócsővel Fotó. Enrique Amigo/Wikimedia Commons

A cél nem az ellenség teljes megsemmisítése, hanem a pszichológiai és spirituális fölény megszerzése volt — olyan harcmodor, amelyet a dzsungel ritmusa és a közösség hitvilága egyaránt alakított.

Harcos kultúrák és hitvilág az Amazonas vidékén

A zanzák a mai Ecuador és Peru határvidékén élő jívaro népek – köztük a Shuar, az Achuar és a Huambisa – hagyományához kötődtek. Ezek a közösségek úgy vélték, hogy a halál után az ellenség lelke, a muisak, tovább él, és veszélyt jelent a győztesre és annak családjára. A zsugorított fej célja az volt, hogy a muisak ne szabadulhasson el és ne árthasson senkinek. A zanzák így a spirituális rend helyreállításának eszközei voltak, nem egyszerű trófeák.

A zanzák elkészítésének folyamata

A zanzák elkészítése szigorú, pontos sorrendet követett, központi elem volt a nyúzás és a főzés. Ezt követően a fej üregét többször megtöltötték forró kövekkel és meleg homokkal, folyamatosan zsugorítva és keményítve a bőrt. Kívülről is melegítették és alakították a fejet, hogy megőrizzék az arcvonásokat. Ez a módszer cserzésszerű tartósságot adott a bőrnek, és megakadályozta, hogy a felszín ráncosodjon vagy torzuljon.

Egy zanza, vagyis zsugorított fej Fotó: Jean-Pierre Dalbéra/WIKIMEDIA COMMONS

A rítus egyik legfontosabb mozzanata a szemek és a száj lezárása volt. A harcosok összevarrták a szemhéjakat, a szájat pedig varrással vagy fapálcikákkal rögzítették. A cél az volt, hogy a muisak ne tudjon kiszabadulni a zanzából, és ne árthasson a közösség tagjainak.