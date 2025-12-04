Kocsis MátéFidesztervezetkonvergenciaprogram

Kocsis Máté: Ez egy virtigli balos program! + videó

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt kiszivárgott gazdasági programja klasszikus baloldali adóemelési csomag, amely 1300 milliárd forintot venne el az emberektől különadókkal és progresszív szja-val. A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: a tervezetben már átlagjövedelemtől emelkedne a személyi jövedelemadó.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 22:02
Magyar Péter és Tarr Zoltán Forrás: Facebook
Közösségi oldalára feltöltött videójában fejtette ki nézeteit Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

– Nézzék meg a kiszivárgott adóprogramjukat. Ez egy virtigli baloldali program – mondta Kocsis Máté.

A frakcióvezető szerint 

„1300 milliárd forintot vennének el az emberektől, különadókkal, szja-emeléssel, progresszív személyi jövedelemadóval.”

Hozzátette: – Nem 15 százalékos egységes lenne, hanem 22+33 százalékos, és már az átlagjövedelemtől emelkedne a személyi jövedelemadó.

Kocsis hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt gazdasági tervezete – a köznyelvben „kiszivárgott konvergenciaprogram” – egyáltalán nem új jelenség. – Ha adunk neki egy szép nevet, talán nem fog olyan sz…rul kinézni. Pedig de! – fogalmazott.

„– Konvergenciaprogramnak is hívhatjuk, de a tiszás pártemberek, ez a gazdasági munkacsoport, még alá is írták. Mindegy, mit tagad le Magyar Péter – ez az élete egyébként, letagadni mindent –, ott van. Valós program” 

– tette hozzá.

Kocsis Máté szerint a dokumentum illeszkedik a baloldal hagyományos adóemelési elképzeléseihez. 

„A– ki meglepődik rajta, az még nem olvasott baloldali adóterveket” 

– zárta gondolatait.

Mint ahogyan arról korábban több ízben beszámoltunk , Brüsszel és hazai bábjai 1300 milliárdos lakossági, valamint 3700 milliárdos vállalkozási megszorítást készítenek elő. Egy-egy család évente akár másfél millió forinttól is elesne, ha valósággá válnának a Tisza Pártnak készült tipikus szocialista, népnyúzó eszközökből összeállított intézkedéscsokorban leírtak. A baloldali megszorítócsomagban olyan régi trükkök is felbukkannak, melyeket utoljára a rossz emlékű MSZP–SZDSZ-koalíció alkalmazott hazánkban; a kedvezmények egy jelentős részétől vehetnénk búcsút megvalósulásuk esetén. A szülőknek súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megszüntetné a családi járulékkedvezményt, és az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye. 

Borítókép: Magyar Péter és Tarr Zoltán (Forrás: Facebook)


