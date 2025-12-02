Tisza Pártbaloldali megszorítócsomagadókedvezmény

Jelentős összegeket húzna ki a baloldali megszorítócsomag a többség zsebéből – van, aki a tönk szélére kerülne

Egy-egy család évente akár másfél millió forinttól is elesne, ha valósággá válnának a Tisza Pártnak készült tipikus szocialista, népnyúzó eszközökből összeállított intézkedéscsokorban leírtak. A baloldali megszorítócsomagban olyan régi trükkök is felbukkannak, melyeket utoljára a rossz emlékű MSZP–SZDSZ-koalíció alkalmazott hazánkban; a kedvezmények egy jelentős részétől vehetnénk búcsút megvalósulásuk esetén.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 15:09
Gyermekes család - illusztráció Shutterstock
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Erősen megvágná a családi adókedvezményt a Tisza Pártnak készített tervezet. A szülők számára súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megszüntetné a családi járulékkedvezményt, és az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye. Mindez évente több százezer forinttal csökkentené a családok jövedelmét.

20250413 BudapestA Tisza Párt „Nemzet Hangja” elnevezésű kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvénye.fotó: Hatlaczki Balázs (HB)MWképen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, baloldali megszorítócsomag
A családok fizethetnének, mint katonatiszt, ha megvalósulnának a baloldali megszorítócsomagban leírt adóátalakítások. Fotó: Hatlaczki Balázs

A baloldali megszorítócsomaggal a többség igencsak rosszul járna

Roppantul pórul járnának a magyar családok, ha valósággá válna az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A tervezet ugyanis több olyan változtatást irányoz elő, amivel a családok rosszul vagy még rosszabbul járnának. A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként. Ám most jön a csavar: a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével. 

Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.

A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények év elejétől 

  • egy gyermeknél 133 ezer, 
  • kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer, 
  • többnél gyermekenként 440 ezer forint.

Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek. A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg. 

Eszerint 

a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,

nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne.

A baloldali megszorítócsomag további hajmeresztő részleteit a Világgazdaság cikkében olvashatja.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

Németországban is megkezdődött az advent…

Bayer Zsolt avatarja

Allahu akbar!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.