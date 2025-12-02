Jelentős összegeket húzna ki a baloldali megszorítócsomag a többség zsebéből – van, aki a tönk szélére kerülne

Erősen megvágná a családi adókedvezményt a Tisza Pártnak készített tervezet. A szülők számára súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megszüntetné a családi járulékkedvezményt, és az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye. Mindez évente több százezer forinttal csökkentené a családok jövedelmét.

A családok fizethetnének, mint katonatiszt, ha megvalósulnának a baloldali megszorítócsomagban leírt adóátalakítások. Fotó: Hatlaczki Balázs

A baloldali megszorítócsomaggal a többség igencsak rosszul járna

Roppantul pórul járnának a magyar családok, ha valósággá válna az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A tervezet ugyanis több olyan változtatást irányoz elő, amivel a családok rosszul vagy még rosszabbul járnának. A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként. Ám most jön a csavar: a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.

Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.

A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények év elejétől

egy gyermeknél 133 ezer,

kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,

többnél gyermekenként 440 ezer forint.

Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek. A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg.

Eszerint

a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,

nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne.

A baloldali megszorítócsomag további hajmeresztő részleteit a Világgazdaság cikkében olvashatja.