Jelentős összegeket húzna ki a baloldali megszorítócsomag a többség zsebéből – van, aki a tönk szélére kerülne

Erősen megvágná a családi adókedvezményt a Tisza Pártnak készített tervezet. A szülők számára súlyos büntetéssel felérő baloldali megszorítócsomag megszüntetné a családi járulékkedvezményt, és az új szabályok révén egy átlagos családnak harmadával csökkenne minden gyermek után a leírható adókedvezménye. Mindez évente több százezer forinttal csökkentené a családok jövedelmét.
A baloldali megszorítócsomaggal a többség igencsak rosszul járna
Roppantul pórul járnának a magyar családok, ha valósággá válna az a baloldali megszorítócsomag, amely a Tisza Pártnak készült. A tervezet ugyanis több olyan változtatást irányoz elő, amivel a családok rosszul vagy még rosszabbul járnának. A tiszás szakértők csomagja egy gyermek után havi százezer forintot, kettőnél kétszázezret, a nagycsaládosoknál 330 ezret irányoz elő gyermekenként. Ám most jön a csavar: a kedvezmény nem járna mindenkinek ugyanúgy. Teljes egészében csak az kapná meg, aki ötmillió forint, vagyis havi bruttó 417 ezer forint alatt keres. Akinek ennél több a fizetése, csupán a kedvezmény hetven százalékával számolhatna, 15 milliónál nagyobb éves bruttó esetén pedig csak a felével.
Ez lényegesen kevesebb, mint amennyit a mostani adórendszer kínál.
A családi adókedvezmény megduplázása ugyanis éppen most zajlik: idén júliusban már emelkedtek az összegek, és januárban újra fognak. Az érvényben lévő kedvezmények év elejétől
- egy gyermeknél 133 ezer,
- kettőnél fejenként 266 ezer, vagyis 532 ezer,
- többnél gyermekenként 440 ezer forint.
Fontos, hogy az adókedvezmények az szja-rendszer többi elemével, az adókulcsokkal és a sávhatárokkal együtt értelmezhetők teljes egészükben. Ma csak egy, 15 százalékos kulcs van, sávhatárok értelemszerűen nincsenek. A tiszás javaslat ellenben a jövedelemtől függő sávhatárokat állapít meg.
Eszerint
a kétgyermekesek már az átlagfizetés környékén óriási, évi akár nyolcszázezer forintos veszteséget szenvednének el a baloldali megszorítócsomaggal,
nem is beszélve a nagycsaládosokról: az ő esetükben – függően a keresettől – évente egy-, akár másfél milliós kiesést is jelenthetne.
A baloldali megszorítócsomag további hajmeresztő részleteit a Világgazdaság cikkében olvashatja.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!