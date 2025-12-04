Feljelentették a Tisza Pártot

A Fidesz debreceni önkormányzati képviselői sorra kapják a köszönő e-maileket olyan – a Tisza Párt által indított – petíció aláírásáért, amiben nem vettek részt – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Kiderült ugyanis, a Tisza nem csak a saját adatbázisát kezeli megbízhatatlan módon, hanem mások adataival is visszaél.

A Fidesz Debreceni Szervezete közösségi oldalán azt írta,

Felszólítjuk Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy ne éljenek vissza az önkormányzati képviselők e-mail-címével, ami azért nyilvános, hogy a debreceni emberek kapcsolatban lehessenek az általuk megválasztott önkormányzati képviselőikkel! Tudjuk, hogy ez a Tisza számára ismeretlen, hiszen egyetlen képviselőjük sincs Debrecenben.

