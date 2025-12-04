Tisza PártFidesz Debreceni SzervezeteadatbázisMagyar Péter

Feljelentették a Tisza Pártot

A párt személyes adatokkal élhetett vissza.

Magyar Nemzet
Forrás: HAON2025. 12. 04. 21:45
Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor) Fotó: Csudai Sándor
A Fidesz debreceni önkormányzati képviselői sorra kapják a köszönő e-maileket olyan – a Tisza Párt által indított – petíció aláírásáért, amiben nem vettek részt – írja a Hajdú-Bihar vármegyei hírportál. Kiderült ugyanis, a Tisza  nem csak a saját adatbázisát kezeli megbízhatatlan módon, hanem mások adataival is visszaél.

A Fidesz Debreceni Szervezete közösségi oldalán azt írta, 

Felszólítjuk Magyar Pétert és a Tisza Pártot, hogy ne éljenek vissza az önkormányzati képviselők e-mail-címével, ami azért nyilvános, hogy a debreceni emberek kapcsolatban lehessenek az általuk megválasztott önkormányzati képviselőikkel! Tudjuk, hogy ez a Tisza számára ismeretlen, hiszen egyetlen képviselőjük sincs Debrecenben.

A teljes cikket az alábbi linkre kattintva olvashatja el.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Csudai Sándor)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
