– Bármilyen jogellenes cselekmény az eszközeinkkel szemben a legkeményebb reakciót fogja kiváltani […]. A válaszintézkedések csomagjának előkészítése arra az esetre, ha ténylegesen ellopják, lefoglalják az Oroszországi Föderáció eszközeit, már folyamatban van – mondta.

Moszkva keményen figyelmeztette Brüsszelt

Bírálta az EU-nak azt a tervét, hogy más pénzét használja fel „jóvátételi hitelként” Kijev számára, és rámutatott, hogy ez károkat fog okozni magának az uniónak.

Kiemelte, hogy az egyszerű európaiak viselik az orosz energiahordozók elutasításában elért állítólagos sikerekkel kérkedő uniós vezetés „geopolitikai bűncselekményei” finanszírozásának terhét, mert, mint mondta, az európai cégeknek kétszer-háromszor többet kell fizetniük az áramért, mint az amerikaiaknak, a gázért pedig négy és félszer többet. Hangot adott álláspontjának, miszerint

Ukrajnát és az EU-t egybefüggő korrupciós láncok kötik össze, ami megmagyarázza, miért maradt tétlen számos nemzetközi korrupcióellenes szervezet Timur Mindics sikkasztási ügyével kapcsolatban.

Őrültnek és téveszmésnek minősítette azt az elképzelést, hogy több európai ország koalíciót hozzon létre polgári óvóhelyek építésére, azt jósolva, hogy a projekt új pénzlopási sémává válik majd. Közölte, hogy a korrupciós botrány nyomán Ukrajnában felgyorsult a tömeges dezertálás, mert mindenki megértette, kiért kell az életét feláldoznia.

Az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokról azt hangoztatta, hogy nem a Kijevet képviselő tárgyalópartner személye fontos annyira, mint inkább az, hogy tartalmas legyen a párbeszéd, amely megszüntethetné a válság kiváltó okait. Azt hangoztatta, hogy az Egyesült Államokat képviselő Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel az ukrán rendezésről folytatott találkozó az eredményre, nem pedig a külső hatásra irányul.

Zaharova szerint a tartály- és egyéb hajók elleni ukrán terrortámadások azt a célt szolgálják, hogy meggátolják a konfliktus rendezésére irányuló békefolyamatot és veszélybe sodorják a fekete-tengeri hajózás biztonságát.

Elmondta, hogy a Feröer szigeteknek az Oroszország elleni szankciókhoz való csatlakozása arra kényszeríti Moszkvát, hogy fontolóra vegyen egy sor ellenintézkedést. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország megteszi a kellő intézkedéseket a nemzetbiztonságát fenyegető veszélyek csökkentésére, válaszul Dánia azon tervére, hogy a területén Ukrajna számára szilárd rakétaüzemanyagot gyártó üzemet üzemeltessen. Kifogásolta, hogy Koppenhága – más, Oroszországhoz leginkább ellenségesen viszonyuló kormánnyal együtt – szabotálja az ukrán válság politikai-diplomáciai rendezésére irányuló erőfeszítéseket. – Mindez további eszkaláció kockázatával jár, és ösztönzi a […] neonáci terroristákat, hogy barbár bűncselekményeket kövessenek el Ukrajnában – fogalmazott a szóvivő.