Erőt demonstrált a BL-címvédő a Szeged ellen

A Bajnokok Ligája-címvédő SC Magdeburg kilenc győzelemmel, azaz hibátlan mérleggel várta az OTP Bank-Pick Szeged elleni mérkőzést. A németek legszűkösebb sikeréig az első fordulóig kell visszamenni, akkor 27-26-ra nyertek hazai pályán a Wisla Plock ellen, azóta egymást követték a magabiztosabbnál magabiztosabb győzelmek. A szegediek öt találkozót húztak be, négyet vesztettek el, ez a teljesítmény a csoport negyedik helyére volt elegendő kilenc forduló után. A felek októberben találkoztak, a Magdeburg 34-30-ra nyert a Pick Arénában . A németországi összecsapáson továbbra sem számíthatott Bánhidi Bence és Magnus Abelvik Rod játékára Michael Apelgren, Jim Gottfridsson visszatért a meccskeretbe.

Jól kezdett a Szeged, viszont a Magdeburg megmutatta, miért is tartják a világ legjobb csapatának. (Fotó: Sólya Eliza/ OTP Bank-Pick Szeged)

Rendkívül nehéz, már-már reménytelen helyzetbe került a Szeged

Annak a Thulinnak a két védésével és Smárasonnak a góljával indult a mérkőzés, akik korábban a Magdeburgot is erősítették. Álomszerűen kezdett, három góllal nyitott a Szeged (0-3). Négy és fél perc után talált be először a hazai együttes. A következő percekben már akadozott a szegedi támadójáték, Thulin védéseinek köszönhetően maradt meg az előny egészen a 11. percig. A címvédő ekkor egalizált, majd Mandic védése után Magnusson találatával előnybe is került (6-5). Nem sokkal később már négygólos sorozatban járt ekkor a Magdeburg (8-5). Időt is kért Michael Apelgren. Sostaric hetesből törte meg a hatperces szegedi gólcsendet. Ennek ellenére nem változott a játék képe, sőt, az első percekben betonbiztosnak tűnő szegedi védelmen egyre gyakrabban jutottak túl a németek. Nagy tanácskozásban volt a kispad mellett Apelgren és segítője, Källman.

11-8-as Magdeburg-vezetéssel vágtak neki a felek az utolsó tíz percnek az első játékrészben. A hazaiak jól menedzselték a záró perceket is, tartották 3-4 gólos előnyüket. A 25. perc végén időt kért Bennet Wiegert. Kristjansson talpról szerzett remekbeszabott gólja, valamint Mandic hetedik védése után támadhatott a még nagyobb vezetésért a címvédő. A Magdeburg ki is használta az előtte kínálkozó lehetőséget, és ellépett öt gólra, ekkora különbség még nem volt a felek között.

A szakadék még tovább mélyült a szünetre: 19-13-ra vezetett a Magdeburg az első félidő után.

Vereséggel zárta az évet a BL-ben a Szeged

A második félidőre érkezett Mikler a szegedi kapuba. Gyors gólváltással indult a játékrész, majd Sostaric készülhetett a harmadik szegedi hétméteres elvégzésére. A horvát lövését kivédte a padról érkező Hernandez, de a kipattanó után újabb büntetőt ítéltek a játékvezetők, azt Frimmel már értékesítette. Smárason kiállítása érzékenyen érintette a Szegedet, két góllal növelte előnyét a Magdeburg (24-17). Itt azonban nem volt vége a szegediek vesszőfutásának: négygólos sorozatot dobtak a németek, 26-17-re léptek el.