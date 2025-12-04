kézilabdaOTP Bank-Pick SzegedBajnokok LigájaSC Magdeburgpick szegedBLcímvédő

Erőt demonstrált a BL-címvédő a Szeged ellen

A férfikézilabda Bajnokok Ligája tizedik fordulójában a lehető legnagyobb feladat várt az OTP Bank-Pick Szegedre. A szegediek a BL-címvédő Magdeburg otthonában léptek pályára. Jól kezdett, három góllal nyitott a Szeged, utána azonban játékba lendült a Magdeburg, és egyre komolyabb előnyt épített ki. A szünetben 19-13-ra vezettek a németek. A második játékrészben még inkább kijött a felek közti különbség: Bennet Wiegert együttese megmutatta, miért is a címvédő, és nem akadt még idén legyőzőre. A Magdeburg 40-32-re verte a Szegedet.

Tóth Norbert
2025. 12. 04. 22:27
Nem tudott csodát tenni a Szeged.
Kikapott a BL-évzáróján a Pick Szeged. (Fotó: Sólya Eliza(OTP Bank-Pick Szeged)
A Bajnokok Ligája-címvédő SC Magdeburg kilenc győzelemmel, azaz hibátlan mérleggel várta az OTP Bank-Pick Szeged elleni mérkőzést. A németek legszűkösebb sikeréig az első fordulóig kell visszamenni, akkor 27-26-ra nyertek hazai pályán a Wisla Plock ellen, azóta egymást követték a magabiztosabbnál magabiztosabb győzelmek. A szegediek öt találkozót húztak be, négyet vesztettek el, ez a teljesítmény a csoport negyedik helyére volt elegendő kilenc forduló után. A felek októberben találkoztak, a Magdeburg 34-30-ra nyert a Pick Arénában . A németországi összecsapáson továbbra sem számíthatott Bánhidi Bence és Magnus Abelvik Rod játékára Michael Apelgren, Jim Gottfridsson visszatért a meccskeretbe.

Jól kezdett a Szeged, viszont a Magdeburg megmutatta, miért is tartják a világ legjobb csapatának. (Fotó: Sólya Eliza/ OTP Bank-Pick Szeged)

Rendkívül nehéz, már-már reménytelen helyzetbe került a Szeged 

Annak a Thulinnak a két védésével és Smárasonnak a góljával indult a mérkőzés, akik korábban a Magdeburgot is erősítették. Álomszerűen kezdett, három góllal nyitott a Szeged (0-3). Négy és fél perc után talált be először a hazai együttes. A következő percekben már akadozott a szegedi támadójáték, Thulin védéseinek köszönhetően maradt meg az előny egészen a 11. percig. A címvédő ekkor egalizált, majd Mandic védése után Magnusson találatával előnybe is került (6-5). Nem sokkal később már négygólos sorozatban járt ekkor a Magdeburg (8-5). Időt is kért Michael Apelgren. Sostaric hetesből törte meg a hatperces szegedi gólcsendet. Ennek ellenére nem változott a játék képe, sőt, az első percekben betonbiztosnak tűnő szegedi védelmen egyre gyakrabban jutottak túl a németek. Nagy tanácskozásban volt a kispad mellett Apelgren és segítője, Källman.

11-8-as Magdeburg-vezetéssel vágtak neki a felek az utolsó tíz percnek az első játékrészben. A hazaiak jól menedzselték a záró perceket is, tartották 3-4 gólos előnyüket. A 25. perc végén időt kért Bennet Wiegert. Kristjansson talpról szerzett remekbeszabott gólja, valamint Mandic hetedik védése után támadhatott a még nagyobb vezetésért a címvédő. A Magdeburg ki is használta az előtte kínálkozó lehetőséget, és ellépett öt gólra, ekkora különbség még nem volt a felek között.

A szakadék még tovább mélyült a szünetre: 19-13-ra vezetett a Magdeburg az első félidő után.

Vereséggel zárta az évet a BL-ben a Szeged

A második félidőre érkezett Mikler a szegedi kapuba. Gyors gólváltással indult a játékrész, majd Sostaric készülhetett a harmadik szegedi hétméteres elvégzésére. A horvát lövését kivédte a padról érkező Hernandez, de a kipattanó után újabb büntetőt ítéltek a játékvezetők, azt Frimmel már értékesítette. Smárason kiállítása érzékenyen érintette a Szegedet, két góllal növelte előnyét a Magdeburg (24-17). Itt azonban nem volt vége a szegediek vesszőfutásának: négygólos sorozatot dobtak a németek, 26-17-re léptek el.

Bodó parancsolt megálljt: kétszer is betalált. Ahogy közeledtünk a mérkőzés háromnegyedéhez, lassan kijelenthető volt a mérkőzés képét látva, hogy végérvényesen elúszott a pontszerzés lehetősége. A Pick Szeged gondjait tovább fokozta, hogy (helyszíni információk szerint) megsérült Garciandia. Negyvenöt perc alatt eljutott harminc találatig a Magdeburg (30-22).

Az utolsó tizenöt percre állandósult a tetemes különbség, többször kilenc góllal is vezetett a német gárda. Ahogy teltek a percek, a Szeged is belenyugodott a vereségbe. A Magdeburg 40-32-re nyert, és hibátlan mérleggel zárta a BL őszi szezonját.

Bajnokok Ligája, B csoport, 10. forduló, Magdeburg, GETEC Aréna, 5500 néző. Vezette: Nikolov, Nacsevszki (észak-macedónok).
SC Magdeburg-OTP Bank-Pick Szeged 40-32 (19-13)
SC Magdeburg: Mandic 1 – Hornke 4, Magnusson 4/1, Claar 4, Saugstrup 5, Kristjansson 6, Mertens 3. Csere: Hernandez (kapus), Pettersson, Musche 1/1, Lagergren 4, Bergendahl 3, O’Sullivan, Jonsson 2, Weber 3. Vezetőedző: Bennet Wiegert.
OTP Bank-Pick Szeged: Thulin – Sostaric 3/2, Garciandia, Mackovsek, Kalaras 3, Frimmel 3/1, Kukics 5. Csere: Mikler (kapus), Toto 3, Smárason 4, Bodó 5, Nikolics 3, Gottfridsson, Szilágyi 2/1, Jelinic 1, Fazekas. Vezetőedző: Michael Apelgren.
Kiállítás: 4, illetve 4 perc
Hétméteres: 8/2, illetve 6/4

