Putyin határozott kijelentést tett a háborúval kapcsolatban, Szijjártó Péter az EU elszigetelődésére figyelmeztetett

Bécsbe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető részt vett az EBESZ közgyűlésén, ahol arról beszélt, hogy az Európai Unió bizonyos megközelítései károsak és veszélyesek a nemzetközi politikában, épp ez az oka annak, hogy a közösség nincsen ott annál az asztalnál, ahol a kontinens legfontosabb konfliktusait rendezik. Szijjártó Péter emellett találkozott Christian Hafeneckerrel, az FPÖ főtitkárával is. A megbeszélés kapcsán a külügyminiszter többek között arról beszélt, hogy a patrióta erők Európa ismételt megerősödésében érdekeltek, a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni. Erre nekünk van válaszunk, a mi válaszunk egy patrióta fordulat – fogalmazott Szijjártó Péter.