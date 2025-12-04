Határozott kijelentést tett az orosz–ukrán háború lezárása szempontjából kulcsfontosságú területi kérdésekkel kapcsolatban Vlagyimir Putyin orosz elnök. Az államfő szerint a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság népszavazáson tette egyértelművé, hogy nem akar Ukrajna része lenni. Tehát vagy kivonulnak ezekről a területekről az ukrán fegyveres erők, vagy fegyveres erővel szabadítják fel az oroszok. Putyin indiai látogatása előtt a két ország kapcsolatáról is szót ejtett, egyedülállónak nevezve Moszkva és Újdelhi kapcsolatát. Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint Oroszország és India barátsága kiállta az idő próbáját, és hatalmas hasznot hozott mindkét népnek.
Putyin határozott kijelentést tett a háborúval kapcsolatban, Szijjártó Péter az EU elszigetelődésére figyelmeztetett
Károsak és veszélyesek az Európai Unió bizonyos megközelítései a nemzetközi politikában – hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bécsben. Donyeck és Luhanszk lakói kinyilvánították, hogy nem akarnak Ukrajnához tartozni, így ha az ukránok nem vonulnak ki, Moszkva folytatja a fegyveres harcot, figyelmeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Bécsbe látogatott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető részt vett az EBESZ közgyűlésén, ahol arról beszélt, hogy az Európai Unió bizonyos megközelítései károsak és veszélyesek a nemzetközi politikában, épp ez az oka annak, hogy a közösség nincsen ott annál az asztalnál, ahol a kontinens legfontosabb konfliktusait rendezik. Szijjártó Péter emellett találkozott Christian Hafeneckerrel, az FPÖ főtitkárával is. A megbeszélés kapcsán a külügyminiszter többek között arról beszélt, hogy a patrióta erők Európa ismételt megerősödésében érdekeltek, a kérdés az, hogy ezt hogyan lehet elérni. Erre nekünk van válaszunk, a mi válaszunk egy patrióta fordulat – fogalmazott Szijjártó Péter.
Miközben egyre több korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Brüsszel újabb milliárdokat készül Zelenszkijéknek küldeni: az Európai Bizottság friss tervében uniós hitelfelvétellel és egy úgynevezett „jóvátételi hitellel” öntené tovább a pénzt a háború sújtotta országba. A bizottság szerint Ukrajna erőforrásai az orosz agresszió miatt kimerülőben vannak, de kérdés: meddig ignorálja Brüsszel az ukrán háborús maffia működését, és meddig ömlik zsákszámra az uniós pénz Kijevbe, minden kockázat ellenére. A NATO is további milliárdokkal tömné a korrupt ukrán rezsimet, a szervezet főtitkára, Mark Rutte szerint a szövetségeseknek havonta legalább egymilliárd dollárt kell félretenniük Ukrajna amerikai fegyvervásárlásainak finanszírozására.
Az említett jóvátételi hitel finanszírozásához az EU felhasználná a befagyasztott orosz vagyont is, ez azonban Belgiumnak, ahol a legtöbb ilyen vagyonelem található, érthető módon nem tetszik. A rá nehezedő nyomás ellenére mindent megtesz, hogy megakadályozza a befagyasztott orosz vagyon lefoglalását és felhasználását Ukrajna finanszírozására, ezt ugyanis Moszkva biztosan nem hagyná válasz nélkül – hangsúlyozta Bart De Wever belga miniszterelnök. Nem kívánatos, hogy Oroszország veszítsen, és instabilitás uralkodjon el egy olyan országban, amely nukleáris fegyverekkel rendelkezik – tette hozzá a belga kormányfő.
Tovább gyűrűzik az újabb európai uniós korrupciós botrány. Federica Mogherini volt uniós külügyi főképviselő is lemondott az Európa Kollégium élén betöltött posztjáról. Alig néhány órával korábban a botrány másik érintettje, Stefano Sannino, Európai Külügyi Szolgálat eddigi főigazgatója is hasonló döntésről számolt be. „A legnagyobb fegyelemmel és tisztességgel, amellyel mindig is végeztem feladataimat, ma úgy döntöttem, hogy lemondok az Európa Kollégium rektori posztjáról" – közölte Mogherini. A belga hatóságok csalás és korrupció miatt nyomoznak ellene, ő azonban makacsul tagadja, hogy bármit is elkövetett volna.
