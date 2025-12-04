Szijjártó Péter: Brüsszel megközelítése káros és veszélyes a nemzetközi politikában

A minisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) plenáris ülésén először is azt emelte ki, hogy Magyarország Ukrajna közvetlen szomszédjaként immár négy éve rendkívül magas árat fizet egy olyan háborúért, amelyért semmilyen felelősség nem terheli.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet plenáris ülésén szólalt fel (Fotó: AFP)

Leszögezte, hogy a magyar kormány ezért következetesen a tűzszünet és a béketárgyalás mellett érvel, amiért súlyos politikai támadások érték a nemzetközi porondon.

Úgy vélekedett, hogy az európai lépések teljes kudarcot vallottak, a szankciók komoly károkat okoztak, a háború globalizálódott, és összeomlott a kontinens gazdasági növekedésének alapja.

Ugyanakkor üdvözölte Donald Trump amerikai elnök békeerőfeszítéseit, amelyek véleménye szerint jó reményt adnak a béke visszatérésére Közép-Európában, s megerősítette, hogy Magyarország támogat minden olyan kezdeményezést, amely ezt a célt szolgálja.

Mindent megteszünk azért, hogy hozzájáruljunk az előkészületek sikeréhez, amit a magyar miniszterelnök közelmúltbeli washingtoni és moszkvai látogatásai is mutatnak. Illetve […] készek vagyunk otthont adni a béketárgyalásoknak, amelyek remélhetőleg hamarosan megkezdődhetnek

– fogalmazott.

Szijjártó Péter sérelmezte a békeerőfeszítések aláásására irányuló kísérleteket, és óva intett mindenkit a diplomáciai rendezés akadályozásától. Ezután felszólalt a világ ismételt blokkosodása ellen, mondván, hogy ezen hazánk már sokat vesztett a hidegháború alatt, és hangsúlyozta, hogy ehelyett vissza kellene térni a kölcsönös tiszteletre alapozott, kölcsönösen előnyös nemzetközi együttműködéshez. Ennek kapcsán pedig leszögezte, hogy a civilizált kelet–nyugati együttműködés sokat javítana a globális biztonsági helyzeten.

Nem is olyan régen egy volt német kancellár egy Lisszabontól Vlagyivosztokig tartó eurázsiai gazdasági együttműködési övezetről beszélt […] Viszont azóta sajnos az látszik, hogy az Európai Unió gyakorlatilag elszigetelte magát a világpolitikában

– jelentette ki.