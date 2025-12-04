Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek

A bizottság közleménye szerint a két javasolt megoldás mérföldkő az Európai Tanács 2025. október 23-i vállalásának teljesítésében, és Ursula von der Leyen korábbi felvetéseire épül. A csomag célja, hogy Ukrajna finanszírozását rugalmasan és hatékonyan lehessen biztosítani, függetlenül attól, hogy a háború vagy a békefolyamat milyen irányt vesz.

A bizottság részletesen ismerteti a két lehetséges konstrukciót: egyrészt az EU költségvetésére támaszkodó hitelfelvételt, másrészt a jóvátételi hitelt, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz központi banki eszközöket kezelő uniós intézményeknél lévő pénzeszközök egy részének felhasználását.