Az Európai Bizottság honlapján közzétett közleményében bejelentette, hogy két lehetséges megoldást javasol Ukrajna 2026–2027 közötti finanszírozási igényeinek fedezésére: uniós hitelfelvételt és egy úgynevezett jóvátételi hitelt. A dokumentumban a bizottság azt írja, hogy az orosz agressziós háború folytatódása miatt Ukrajna erőforrásai egyre nagyobb nyomás alatt vannak, ezért elengedhetetlen az EU tartós pénzügyi támogatása.
Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek
Miközben egyre több korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Brüsszel újabb milliárdokat készül Zelenszkijéknek küldeni: az Európai Bizottság friss tervében uniós hitelfelvétellel és egy úgynevezett „jóvátételi hitellel” öntené tovább a pénzt a háború sújtotta országba. A bizottság szerint Ukrajna erőforrásai az orosz agresszió miatt kimerülőben vannak, de kérdés: meddig ignorálja Brüsszel az ukrán háborús maffia működését, és meddig ömlik zsákszámra az uniós pénz Kijevbe, minden kockázat ellenére.
A bizottság közleménye szerint a két javasolt megoldás mérföldkő az Európai Tanács 2025. október 23-i vállalásának teljesítésében, és Ursula von der Leyen korábbi felvetéseire épül. A csomag célja, hogy Ukrajna finanszírozását rugalmasan és hatékonyan lehessen biztosítani, függetlenül attól, hogy a háború vagy a békefolyamat milyen irányt vesz.
A bizottság részletesen ismerteti a két lehetséges konstrukciót: egyrészt az EU költségvetésére támaszkodó hitelfelvételt, másrészt a jóvátételi hitelt, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz központi banki eszközöket kezelő uniós intézményeknél lévő pénzeszközök egy részének felhasználását.
A közlemény szerint mindkét megoldás az EU stratégiai érdeke, amely Ukrajna támogatásán túl Európa biztonságát és a tartós béke elérését is szolgálja.
A bizottság hangsúlyozta, hogy a javaslatok több védelmi mechanizmust is tartalmaznak annak érdekében, hogy a tagállamokat és az uniós pénzügyi intézményeket megóvják az esetleges orosz megtorló lépésektől. A csomag emellett erős szolidaritási garanciát is előirányoz, akár nemzeti biztosítékokkal, akár az uniós költségvetés bevonásával.
Ursula von der Leyen elnök a közleményben úgy fogalmazott, a javaslatok célja, hogy Ukrajna rendelkezzen azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van önvédelméhez, valamint ahhoz, hogy a béketárgyalásokat erős pozícióból folytathassa.
Hozzátette: a jóvátételi hitel a befagyasztott orosz eszközökből származó pénzek felhasználására épül, és a tagállamok számára erős biztosítékokat tartalmaz.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
