Európai Bizottság Brüsszel Ukrajna háború pénz

Brüsszel tesz az ukrán korrupcióra, zsákszámra önti a pénzt Zelenszkijnek

Miközben egyre több korrupciós botrány rázza meg Ukrajnát, Brüsszel újabb milliárdokat készül Zelenszkijéknek küldeni: az Európai Bizottság friss tervében uniós hitelfelvétellel és egy úgynevezett „jóvátételi hitellel” öntené tovább a pénzt a háború sújtotta országba. A bizottság szerint Ukrajna erőforrásai az orosz agresszió miatt kimerülőben vannak, de kérdés: meddig ignorálja Brüsszel az ukrán háborús maffia működését, és meddig ömlik zsákszámra az uniós pénz Kijevbe, minden kockázat ellenére.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 14:29
Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij Fotó: ANDREW MEDICHINI Forrás: POOL
Az Európai Bizottság honlapján közzétett közleményében bejelentette, hogy két lehetséges megoldást javasol Ukrajna 2026–2027 közötti finanszírozási igényeinek fedezésére: uniós hitelfelvételt és egy úgynevezett jóvátételi hitelt. A dokumentumban a bizottság azt írja, hogy az orosz agressziós háború folytatódása miatt Ukrajna erőforrásai egyre nagyobb nyomás alatt vannak, ezért elengedhetetlen az EU tartós pénzügyi támogatása.

Brüsszel tovább önti a pénzt a korrupciós botrányokban fuldokló Ukrajnába (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)
Brüsszel tovább önti a pénzt a korrupciós botrányokban fuldokló Ukrajnába (Fotó: NICOLAS TUCAT / AFP)

A bizottság közleménye szerint a két javasolt megoldás mérföldkő az Európai Tanács 2025. október 23-i vállalásának teljesítésében, és Ursula von der Leyen korábbi felvetéseire épül. A csomag célja, hogy Ukrajna finanszírozását rugalmasan és hatékonyan lehessen biztosítani, függetlenül attól, hogy a háború vagy a békefolyamat milyen irányt vesz.

A bizottság részletesen ismerteti a két lehetséges konstrukciót: egyrészt az EU költségvetésére támaszkodó hitelfelvételt, másrészt a jóvátételi hitelt, amely lehetővé tenné a befagyasztott orosz központi banki eszközöket kezelő uniós intézményeknél lévő pénzeszközök egy részének felhasználását. 

A közlemény szerint mindkét megoldás az EU stratégiai érdeke, amely Ukrajna támogatásán túl Európa biztonságát és a tartós béke elérését is szolgálja.

A bizottság hangsúlyozta, hogy a javaslatok több védelmi mechanizmust is tartalmaznak annak érdekében, hogy a tagállamokat és az uniós pénzügyi intézményeket megóvják az esetleges orosz megtorló lépésektől. A csomag emellett erős szolidaritási garanciát is előirányoz, akár nemzeti biztosítékokkal, akár az uniós költségvetés bevonásával.

Ursula von der Leyen elnök a közleményben úgy fogalmazott, a javaslatok célja, hogy Ukrajna rendelkezzen azokkal az eszközökkel, amelyekre szüksége van önvédelméhez, valamint ahhoz, hogy a béketárgyalásokat erős pozícióból folytathassa. 

Hozzátette: a jóvátételi hitel a befagyasztott orosz eszközökből származó pénzek felhasználására épül, és a tagállamok számára erős biztosítékokat tartalmaz.

Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

Megyeri Dávid
Lendvai Ildikó

A Tisza ősforrása Lendvai Ildikó

Megyeri Dávid avatarja

Magyar Péter tagadásban már maga a megtestesült MSZP.

