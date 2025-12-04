korrupciós botrányPutyinBarátság kőolajvezetékháborúDonald TrumpZelenszkijMoszkvaenergiabiztonság

Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér

Miközben újabb árnyak vetülnek Brüsszelre egy mind súlyosabbnak tűnő korrupciós ügy miatt, a nemzetközi tárgyalóasztaloknál is egyre feszültebb a légkör, és senki sem tudja, hová futnak ki a háttérben zajló alkudozások.

Sebők Barbara
2025. 12. 04. 3:02
Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér, ám a szereplők továbbra sem mutatnak közeledést az álláspontokban. Hol elhúzódó egyeztetések, hol váratlanul lemondott találkozók borzolják a kedélyeket, miközben a kontinens jövőjét érintő viták egyre inkább megosztják Európát. Íme a mai nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér, ám a szereplők továbbra sem mutatnak közeledést
Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér, ám a szereplők továbbra sem mutatnak közeledést. Fotó: AFP

Nincs áttörés Moszkvában: Putyin üzenete után retteghet Európa

Öt órán át tárgyalt kedden este Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel Moszkvában, de a Kreml szerint „sok munka áll még előttünk”, a kompromisszum egyelőre távol van. 

Putyin ismét jelezte: ha Európa háborút akar, Oroszország „most azonnal kész” rá, Zelenszkij pedig leszögezte – a háborút úgy kell lezárni, hogy egy év múlva ne tudjon visszatérni Oroszország. 

A fronton közben tovább dúlnak a harcok, Pokrovszkért különösen heves összecsapások folynak. A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Trump légicsapásokat jelentett be a latin-amerikai drogkartellek ellen
Nincs áttörés Moszkvában. Fotó: AFP

Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak

A brüsszeli ukrán–amerikai megbeszélést lemondták, miután az ukrán államfő hirtelen hazautazott Kijevbe. Az eredeti tervek szerint Volodimir Zelenszkij és az Egyesült Államokból érkező delegáció ma találkozott volna, hogy megvitassák a Moszkvában elért eredményeket. A háború lezárását célzó orosz–ukrán kompromisszumos megállapodás továbbra is távolinak tűnik.

A NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét

A külgazdasági és külügyminiszter a NATO külügyi tanácsülésén arról számolt be, a NATO európai mainstreamhez tartozó tagországai nem akarnak békét, háborút akarnak Oroszországgal.

Ennek következtében aztán még több pénzt akarnak küldeni Ukrajnába, dacára annak, hogy Ukrajnában európai összehasonlításban is minden idők egyik legnagyobb korrupciós botránya zajlik

– jelentette ki. Szijjártó Péter kifejtette, hogy olyan javaslatok is elhangzottak, hogy minden egyes tagország GDP-jének egy negyed százalékát küldje el Ukrajnába, ami Magyarország esetében 200 milliárd forint Ukrajnába történő átküldését jelentené.

Szijjártó Péter Christopher Landau amerikai külügyminiszter-helyettessel is egyeztetett a NATO szerdai brüsszeli ülésén
A külgazdasági és külügyminiszter a NATO külügyi tanácsülésén. Forrás: Facebook/Szijjártó Péter

Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Brüsszelben óriási intézményi válság körvonalazódik: az Európai Ügyészség őrizetbe vette Federica Mogherinit, az EU volt külügyi vezetőjét és Stefano Sanninót, a bizottság magas rangú diplomatáját egy hatalmas diplomáciai akadémia pályázata körüli korrupciógyanús ügyben. Az újabb botrány éppen egy évvel Ursula von der Leyen második mandátumának kezdete után látott napvilágot. 

A korrupciós botrány máris bizalmatlansági indítványokkal és a Santer-bizottság 1999-es bukásához hasonlító forgatókönyvekkel fenyegeti az unió vezetését.

A háború- és Ukrajna-párti Ursula von der Leyen székébe kerülhet az ügy.

Brüsszel úszik a korrupcióban
Brüsszel úszik a korrupcióban. Fotó: AFP

Ukrajna ismét a Barátság kőolajvezetéket támadta

Ukrajna újabb csapást mért a Barátság olajvezetékre. A támadás során távirányítású robbanóeszközöket és gyújtóanyagokat használtak. 

Magyarország és Szlovákia korábban figyelmeztette Zelenszkijt, hogy az ilyen akciók veszélyeztetik az ellátásbiztonságot, ennek ellenére Ukrajna folytatja a robbantásokat.

 A közölt információk szerint a Taganrog–Lipeck szakasz sérült meg, távirányítású robbanóeszközök és további gyújtóanyagok használatával. 

Szijjártó Péter felszólította Ukrajnát, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság támadását

Felszólítjuk Ukrajnát, hogy szüntesse be Magyarország energiabiztonságának támadását, különös tekintettel arra, hogy az ukrán energiaimport egy jelentős része hazánkból érkezik jelenleg – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Brüsszelben, miután az orosz energiaügyi miniszterhelyettes tájékoztatta a Barátság kőolajvezetéket ért támadásokról.

Ez felháborító. Határozottan felszólítjuk az ukránokat, hogy azonnal hagyják abba Magyarország energiabiztonságának veszélyeztetését. Az ukránok az elmúlt napokban nemcsak a Magyarországra irányuló kőolajszállítási útvonalat támadták, hanem már támadnak a tengereken hajózó tankerhajókat is

– jelentette ki.

Borítókép: Uniós vezetők és szociális partnerek a brüsszeli Berlaymont épületében, az Európai Szociális Párbeszéd Paktumának aláírásán, 2025. március 5-én (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekEP

Petőfi üzent az Európai Parlamentnek

Bayer Zsolt avatarja

Mi is üzenünk nagy költőnkkel, Petőfi Sándorral, némiképp aktualizálva az ő sorait.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu