Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér, ám a szereplők továbbra sem mutatnak közeledést az álláspontokban. Hol elhúzódó egyeztetések, hol váratlanul lemondott találkozók borzolják a kedélyeket, miközben a kontinens jövőjét érintő viták egyre inkább megosztják Európát. Íme a mai nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Moszkvától Brüsszelen át Kijevig ismét felbolydult a diplomáciai tér, ám a szereplők továbbra sem mutatnak közeledést. Fotó: AFP

Nincs áttörés Moszkvában: Putyin üzenete után retteghet Európa

Öt órán át tárgyalt kedden este Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel Moszkvában, de a Kreml szerint „sok munka áll még előttünk”, a kompromisszum egyelőre távol van.

Putyin ismét jelezte: ha Európa háborút akar, Oroszország „most azonnal kész” rá, Zelenszkij pedig leszögezte – a háborút úgy kell lezárni, hogy egy év múlva ne tudjon visszatérni Oroszország.

A fronton közben tovább dúlnak a harcok, Pokrovszkért különösen heves összecsapások folynak. A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Nincs áttörés Moszkvában. Fotó: AFP

Zelenszkij pofára esett: nem tárgyalnak vele az amerikaiak

A brüsszeli ukrán–amerikai megbeszélést lemondták, miután az ukrán államfő hirtelen hazautazott Kijevbe. Az eredeti tervek szerint Volodimir Zelenszkij és az Egyesült Államokból érkező delegáció ma találkozott volna, hogy megvitassák a Moszkvában elért eredményeket. A háború lezárását célzó orosz–ukrán kompromisszumos megállapodás továbbra is távolinak tűnik.