Hatalmas a korrupciós botrány Brüsszelben, repülhet Von der Leyen

Nincs áttörés Moszkvában: Putyin üzenete után retteghet Európa

Öt órán át tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnök Donald Trump különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal és Jared Kushnerrel Moszkvában, de a Kreml szerint „sok munka áll még előttünk”, a kompromisszum egyelőre távol van. Putyin ismét jelezte: ha Európa háborút akar, Oroszország „most azonnal kész” rá, Zelenszkij pedig leszögezte – a háborút úgy kell lezárni, hogy egy év múlva ne tudjon visszatérni Oroszország. A fronton közben tovább dúlnak a harcok, Pokrovszkért különösen heves összecsapások folynak.

Kozma Zoltán
2025. 12. 03. 6:04
Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Öt órán át tartó tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner, de a megbízható források szerint nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai békemegállapodás ügyében.

Putyin az amerikai féllel egyeztetett (Fotó: AFP)
A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Az amerikai delegáció távozása óta nem nyilatkozott.

Putyin: „Ha Európa háborút akar, mi készen állunk most azonnal”

A tárgyalások előtt Putyin élesen bírálta az európai vezetőket, akik Kijev védelmi harcát támogatják 2022 óta. Az orosz elnök szerint az európai politikusok abban a tévhitben élnek, hogy stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra.

Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával

 – hangsúlyozta Putyin, de ha Európa hirtelen háborút akar és el is kezdi, mi készen állunk most azonnal – tette hozzá.

Zelenszkij: „Most nagyobb esély van a háború befejezésére, mint valaha”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Írországban tartott sajtótájékoztatóján szintén a keddi moszkvai tárgyalásokra utalt.

Minden a mai tárgyalásoktól függ. Most nagyobb lehetőség van a háború befejezésére, mint valaha, de még sok mindent ki kell dolgozni. Nincsenek egyszerű megoldások

 – tette hozzá. 

Leszögezte:

 Oly módon kell megállítani a háborút, hogy egy év múlva Oroszország ne tudjon visszatérni.

Zelenszkij ismételten hangsúlyozta: Ukrajnának részt kell vennie a tárgyalásokon, és egyértelmű biztonsági garanciákra van szükség – például a NATO-tagságra –, amit Oroszország régóta ellenez, és Donald Trump is kizártnak tart.

Emmanuel Macron francia elnök hétfőn Zelenszkijjel találkozva kijelentette:

Nincs véglegesített terv, és csak Ukrajna és Európa bevonásával jöhet létre ilyen.

A fronton tovább dúl a harc

Kedden is heves összecsapásokról érkeztek hírek a keleti frontszakaszról. Az orosz védelmi minisztérium videót tett közzé, amelyen állítólag orosz zászlót tűznek ki a stratégiai fontosságú Pokrovszkban, amit több mint egy éve próbálnak elfoglalni. Az ukrán keleti parancsnokság szerint az oroszok csupán „zászlót szúrtak le propagandacélból”, majd sietve visszavonultak.

Az ellenséges csoportok felszámolása folytatódik

 – közölték.

Kijev emellett cáfolta Oroszország azon állítását is, hogy elfoglalta volna Vovcsanszk határvárost, és közölte: Kupjanszknál „jelentősen javítottak” állásaikon, ellentétben a két héttel ezelőtti orosz bejelentéssel.

 

