Nincs áttörés Moszkvában: Putyin üzenete után retteghet Európa

Öt órán át tartó tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja, Steve Witkoff, valamint Trump veje, Jared Kushner, de a megbízható források szerint nem sikerült áttörést elérni az ukrajnai békemegállapodás ügyében.

Putyin az amerikai féllel egyeztetett (Fotó: AFP)

A Kreml szóvivője „konstruktívnak” nevezte a moszkvai találkozót, Jurij Usakov elnöki tanácsadó azonban leszögezte:

Egyetértettünk néhány ponttal… de néhány dolgot kritizáltunk. Kompromisszumos változatot még nem dolgoztunk ki. Sok munka áll még előttünk.

Az amerikai delegáció távozása óta nem nyilatkozott.

Putyin: „Ha Európa háborút akar, mi készen állunk most azonnal”

A tárgyalások előtt Putyin élesen bírálta az európai vezetőket, akik Kijev védelmi harcát támogatják 2022 óta. Az orosz elnök szerint az európai politikusok abban a tévhitben élnek, hogy stratégiai vereséget mérhetnek Oroszországra.

Nem tervezzük, hogy háborúba kezdjünk Európával

– hangsúlyozta Putyin, de ha Európa hirtelen háborút akar és el is kezdi, mi készen állunk most azonnal – tette hozzá.

Zelenszkij: „Most nagyobb esély van a háború befejezésére, mint valaha”

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Írországban tartott sajtótájékoztatóján szintén a keddi moszkvai tárgyalásokra utalt.

Minden a mai tárgyalásoktól függ. Most nagyobb lehetőség van a háború befejezésére, mint valaha, de még sok mindent ki kell dolgozni. Nincsenek egyszerű megoldások

– tette hozzá.