Nagy-Britannia szigorúbban lép fel a illegális bevándorlókkal szemben

A terrorellenes intézkedésekhez hasonló szigorúságú hatósági és igazságszolgáltatási fellépést tesz lehetővé a szervezett embercsempészettel szemben az az új brit törvénycsomag, amely az uralkodó jóváhagyása nyomán kedden lépett érvénybe. A londoni belügyminisztérium ismertetése szerint a Határbiztonsági, menedékjogi és bevándorlási törvény néven hatályossá vált jogszabály alapján a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a rendőrség az információkat tölthet le az illegális bevándorlók mobiltelefonjairól, annak érdekében, hogy ezeknek az információknak a felhasználásával felkutathassák és őrizetbe vegyék az illegálisan Nagy-Britanniába érkezők utazását szervező embercsempészeket.

Nagy-Britannia: új törvénycsomag a szervezett embercsempészettel szemben Fotó: AFP