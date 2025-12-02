Nagy-Britanniaembercsempészmigrációjogszabálybűncselekményillegális bevádorlás

Nagy-Britannia szigorúbban lép fel a illegális bevándorlókkal szemben

Nagy-Britanniában kedden lépett életbe az új törvénycsomag, amely a terrorellenes intézkedések szigorával teszi lehetővé a szervezett embercsempészet elleni fellépést. A hatóságok mostantól lefoglalhatják az illegális bevándorlók mobiltelefonjait, megvizsgálhatják a járműveket, és bűncselekménnyé nyilváníthatják a csónakokhoz kapcsolódó eszközök birtoklását, miközben az online információgyűjtés is büntethetővé vált.

Forrás: MTI2025. 12. 02. 22:38
Nagy-Britanniában kedden lépett életbe az új törvénycsomag, amely a terrorellenes intézkedések szigorával teszi lehetővé a szervezett embercsempészet elleni fellépést Forrás: AFP
A terrorellenes intézkedésekhez hasonló szigorúságú hatósági és igazságszolgáltatási fellépést tesz lehetővé a szervezett embercsempészettel szemben az az új brit törvénycsomag, amely az uralkodó jóváhagyása nyomán kedden lépett érvénybe. A londoni belügyminisztérium ismertetése szerint a Határbiztonsági, menedékjogi és bevándorlási törvény néven hatályossá vált jogszabály alapján a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a rendőrség az információkat tölthet le az illegális bevándorlók mobiltelefonjairól, annak érdekében, hogy ezeknek az információknak a felhasználásával felkutathassák és őrizetbe vegyék az illegálisan Nagy-Britanniába érkezők utazását szervező embercsempészeket.

Nagy-Britannia: új törvénycsomag a szervezett embercsempészettel szemben
Nagy-Britannia: új törvénycsomag a szervezett embercsempészettel szemben Fotó: AFP

Az új törvény lehetővé teszi azt is, hogy a bűnüldöző hatóságok a házkutatások és járművek átkutatása során talált mobileszközöket tulajdonosaik őrizetbe vétele nélkül is lefoglalhassák.

A kedden érvénybe lépett, III. Károly király által formálisan kihirdetett jogszabály mindemellett bűncselekménnyé nyilvánítja, ha valaki embercsempészethez használt gumicsónakokhoz szállít, ajánl megvételre vagy birtokol részegységeket, például 

  • csónakmotorokat, 
  • légszelepeket, 
  • illetve ilyen csónakok felfújására alkalmas kompresszorokat.

Ugyancsak bűncselekménynek minősül keddtől az embercsempészethez kötődő online információk letöltése, keresése és rögzítése. Az ilyen információk közé sorolja a jogszabály az embercsempészek által szervezett csoportok indulási időpontjait és az illegális bevándorlókat szállító csónakok indulásának helyszíneit, a gumicsónakok gyártásához szükséges műszaki leírásokat, valamint az információgyűjtést arról, hogy a francia rendőrség egy adott időpontban hol járőrözik.

Ezeknek a bűncselekményeknek az elkövetőire öt évig terjedő börtön szabható ki.

Nagy-Britannia szigorít

Az új törvény alapján bűncselekménynek számít és szintén öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető olyan rejtekhelyekként használható tárgyak, például üreges padlólemezek importja, gyártása vagy forgalmazása, amelyek járművekben – elsősorban furgonokban vagy teherautókban – helyezhetők el illegális bevándorlók bújtatására.

Hatévi börtönnel sújthatók mindazok, akik fizikai erőszak alkalmazásával sodorják veszélybe a Nagy-Britanniába tartó csónakok utasainak életét, vagy veszélyhelyzet esetén nem kísérlik meg kimentésüket a tengerből.

Az előző, konzervatív párti brit kormány azt tervezte, hogy a szervezett embercsempész csoportok által útnak indított, csónakokkal illegálisan Nagy-Britanniába érkező menedékkérőket a közép-afrikai Ruandába telepíti át, a jogi és parlamenti csatározások miatt azonban az áttelepítési program a Konzervatív Párt tavaly júliusi választási vereségéig nem indult el. A jelenlegi munkáspárti kormány választási ígéretének megfelelően a hivatalba lépése utáni első héten törölte a ruandai áttelepítési programot, és új határbiztonsági parancsnokságot hozott létre az illegális átkeléseket szervező embercsempészek elleni fellépés céljával.

A testület tevékenységéhez teremt jogi hátteret a kedden életbe lépett törvénycsomag, amely ugyanolyan intézkedési, vizsgálati és büntetőjogi hatásköröket biztosít a szervezett bevándorlási bűnözés ellen, mint amilyenekre a brit terrorizmusellenes törvény ad felhatalmazást a hatóságoknak a terrorszervezetek elleni fellépéshez.

Borítókép: Csónakkal érkező migránsok (Fotó: AFP)

