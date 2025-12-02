Nagy-Britannia szigorúbban lép fel a illegális bevándorlókkal szemben

A terrorellenes intézkedésekhez hasonló szigorúságú hatósági és igazságszolgáltatási fellépést tesz lehetővé a szervezett embercsempészettel szemben az az új brit törvénycsomag, amely az uralkodó jóváhagyása nyomán kedden lépett érvénybe. A londoni belügyminisztérium ismertetése szerint a Határbiztonsági, menedékjogi és bevándorlási törvény néven hatályossá vált jogszabály alapján a brit Országos Bűnüldözési Ügynökség (National Crime Agency, NCA) és a rendőrség az információkat tölthet le az illegális bevándorlók mobiltelefonjairól, annak érdekében, hogy ezeknek az információknak a felhasználásával felkutathassák és őrizetbe vegyék az illegálisan Nagy-Britanniába érkezők utazását szervező embercsempészeket.
Az új törvény lehetővé teszi azt is, hogy a bűnüldöző hatóságok a házkutatások és járművek átkutatása során talált mobileszközöket tulajdonosaik őrizetbe vétele nélkül is lefoglalhassák.
