Ilyenkor kell igazán észnél lennünk és kiállni a béke, a stabilitás és az igazunk mellett

Ukrajna megint a Barátság kőolajvezetéket támadta, emlékeztet legfrissebb Facebook-posztjában Szentkirályi Alexandra.

Fotó: Illyés Tibor / MTI

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője szerint Brüsszelben nem tudják elviselni, hogy Orbán Viktor Trumpnál és Putyinnál is sikeresen garantálta a rezsicsökkentést és energiaellátásunkat.

Von der Leyen és Zelenszkij egyre eltökéltebbek a magyarok zsarolásában, mert tudják, hogy szorítja őket az idő. Háborút akarnak indítani Oroszország ellen, ezért minden erejükkel támadják a háborúellenes országokat és ott tesznek keresztbe a béketárgyalásoknak, ahol tudnak

– mutatott rá Szentkirályi Alexandra.

A kormánypárti politikus kiemelte: ahogy hazánk közeledik a választás felé, úgy fog fokozódni a brüsszeli és kijevi nyomás is a magyarokra.

„Meg akarják dönteni a nemzeti kormányt és egy bábkormányt akarnak a helyére ültetni. Ilyenkor kell igazán észnél lennünk és higgadtan, de határozottan kiállni a béke, stabilitás és az igazunk mellett” – hangsúlyozta Szentkirályi.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a Barátság kőolajvezeték egy szakaszán robbanás történt a Tambovi területen található Kazinszkije Viszelki település közelében december 1-jén. A környék lakói erős dörrenésekről és az égbolton megjelenő fényes villanásokról számoltak be. A vezeték orosz olajat szállít Magyarországra és Szlovákiába.

A robbantáshoz használt eszközt távolról hozták működésbe, és olyan gyújtóanyagokat is tartalmazott, amelyek a keletkező tűz intenzitását növelték.

Orbán Viktor azt tudatta, hogy Magyarország kőolajellátása biztonságban van.

Borítókép: A Barátság kőolajvezetékhez tartozó belorusz olajszivattyú-állomás Veresnitsa faluban, Minszktől mintegy 270 km-re délnyugatra (Fotó: VIKTOR DRACHEV Forrás: AFP)