Rendkívüli

Stabilan vezet a Fidesz, üvegplafon a Tisza felett

békeháborúUrsula von der LeyenVolodimir Zelenszkij

Von der Leyent nem érdekli az ukrán korrupció, Brüsszel még több pénzt és fegyvert ad Zelenszkijéknek

Jó hangulatú megbeszélést folytatott Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke Volodimir Zelenszkij ukrán és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint több európai vezetővel. A találkozón megerősítették: az EU továbbra is egy olyan béketervet támogat, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását és hosszú távú biztonsági garanciákat nyújt – közölte az uniós elnök X-bejegyzésében. Von der Leyent nem érdekli az ukrajnai háborús maffia és a korrupció, önti a pénzt Zelenszkij körének.

Kozma Zoltán
2025. 12. 02. 6:29
Brüsszel önti a pénzt a háborúba (Fotó: AFP)
Brüsszel önti a pénzt a háborúba (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett bejegyzésében számolt be a szerinte kiváló megbeszélésről, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel és más európai vezetőkkel közösen. A találkozó kulcstémája Ukrajna jövője volt, hangsúlyozva az Európai Unió elkötelezettségét az ukránok szerinti igazságos béke iránt. Brüsszel tovább pénzelné a háborút.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Von der Leyen így képzeli el a háború végét

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is egységesen áll ki egy olyan békemegállapodás mellett, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását. 

Egy olyan béke mellett, amely igazságot szolgáltat Ukrajnának. Egy, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, és biztosítja a szükséges biztonsági garanciákat

– írta a bejegyzésben.

Az Európai Bizottság elnöke szerint a béke nem csupán tűzszünetet jelent, hanem hosszú távú garanciákat, amelyek megakadályozzák a jövőbeli konfliktusokat. Ez összhangban áll az EU korábbi nyilatkozataival, amelyekben többször elhangzott: Ukrajna jövője Európában van, és az unió kész mindent megtenni a területi integritás védelméért.

Pénzügyi támogatás és jogi javaslatok

A találkozó egyik legfontosabb eredménye a pénzügyi segítségnyújtás előmozdítása volt. 

Előrehaladunk a munkánkban Ukrajna pénzügyi szükségleteinek kielégítése érdekében. Jó előrelépéseket tettünk, és tervezzük, hogy ezen a héten benyújtjuk jogi javaslatainkat

 – fogalmazott Ursula von der Leyen. 

Az EU már korábban is jelentős összegeket fordított Ukrajnára, de a mostani javaslatok tovább bővíthetik ezt a keretet. 

Von der Leyen külön kitért a nemzetközi partnerekkel való szoros együttműködésre: Szoros koordinációban vagyunk a Hajlandók Koalíciójában lévő partnereinkkel.

Végül, de nem utolsósorban, az EU elkötelezettségét hangsúlyozta Ukrajna védelmi kapacitásának erősítése iránt: 

Növeljük Ukrajna védelmi kapacitását a sajátunk részeként.

Ez azt jelenti, hogy az európai országok fegyverszállítmányai és kiképzési programjai szorosan összekapcsolódnak az ukrán erők erősségével, ezzel is biztosítva a közös biztonságot Brüsszel szerint.

A találkozó üzenete egyértelmű: Európa nem hátrál meg, s kiáll Ukrajna mellett. Brüsszel még több európai pénzt küldene a korrupcióban fuldokló háborúba, hogy folytatódjon a vérontás. 

Borítókép: Brüsszel önti a pénzt a háborúba (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekTisza Párt

Profik és amatőrök a politikában

Felföldi Zoltán avatarja

Magyar Péter soha nem látott mértékű lakossági megszorításra készül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu