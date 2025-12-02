Von der Leyent nem érdekli az ukrán korrupció, Brüsszel még több pénzt és fegyvert ad Zelenszkijéknek

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en közzétett bejegyzésében számolt be a szerinte kiváló megbeszélésről, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel és más európai vezetőkkel közösen. A találkozó kulcstémája Ukrajna jövője volt, hangsúlyozva az Európai Unió elkötelezettségét az ukránok szerinti igazságos béke iránt. Brüsszel tovább pénzelné a háborút.

Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Von der Leyen így képzeli el a háború végét

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy Európa továbbra is egységesen áll ki egy olyan békemegállapodás mellett, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását.

Egy olyan béke mellett, amely igazságot szolgáltat Ukrajnának. Egy, amely teljes mértékben tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, és biztosítja a szükséges biztonsági garanciákat

– írta a bejegyzésben.

Good discussion today with President @ZelenskyyUA who was together with President @EmmanuelMacron and European leaders.



We remain united behind a peace agreement that does justice to Ukraine.



One that fully upholds Ukraine’s sovereignty and ensures the necessary security… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 1, 2025

Az Európai Bizottság elnöke szerint a béke nem csupán tűzszünetet jelent, hanem hosszú távú garanciákat, amelyek megakadályozzák a jövőbeli konfliktusokat. Ez összhangban áll az EU korábbi nyilatkozataival, amelyekben többször elhangzott: Ukrajna jövője Európában van, és az unió kész mindent megtenni a területi integritás védelméért.