Putyin elmondta, hogy szinte az összes pontot át kellett néznie, ezért tartott ilyen sokáig a találkozó az amerikai delegációval. Voltak kérdések, amelyekben Oroszország nem értett egyet.

Az elnök emlékeztetett arra, hogy a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság nem akar Ukrajnával együtt élni, és ezt népszavazásokon is kinyilvánította:

„Rögtön megmondtuk Ukrajnának és az ukrán csapatoknak: a nép nem akar veletek élni. Elmentek a népszavazásra, és a függetlenségre szavaztak. Vonjátok ki a csapataitokat, és nem lesz katonai akció. Nem, ők inkább harcoltak, és most már eleget tettek.”

A népszavazások után Kijev megtagadta csapatai kivonását Donbászból, inkább folytatta a harcot: