A Kremlben Steven Witkoff különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel folytatott megbeszélés eredményes volt. Washington a terv pontjait négy csomagra bontotta, és azt javasolta, hogy ezeket külön-külön tárgyalják meg: „Amit amerikai kollégáink elhoztak nekünk, az így vagy úgy a Trump elnökkel Alaszkában kötött megállapodásainkon alapult.”
Putyin bejelentést tett a békefolyamatról, ekkor ér véget a háború
Indiai látogatása előtt Vlagyimir Putyin interjút adott az India Today televíziós csatornának. Egyedülállónak nevezte Moszkva és Újdelhi kapcsolatát, és részleteket árult el az Ukrajnáról szóló béketervvel kapcsolatos tárgyalásokról.
Putyin elmondta, hogy szinte az összes pontot át kellett néznie, ezért tartott ilyen sokáig a találkozó az amerikai delegációval. Voltak kérdések, amelyekben Oroszország nem értett egyet.
Az elnök emlékeztetett arra, hogy a Donyecki Népköztársaság és a Luhanszki Népköztársaság nem akar Ukrajnával együtt élni, és ezt népszavazásokon is kinyilvánította:
„Rögtön megmondtuk Ukrajnának és az ukrán csapatoknak: a nép nem akar veletek élni. Elmentek a népszavazásra, és a függetlenségre szavaztak. Vonjátok ki a csapataitokat, és nem lesz katonai akció. Nem, ők inkább harcoltak, és most már eleget tettek.”
A népszavazások után Kijev megtagadta csapatai kivonását Donbászból, inkább folytatta a harcot:
Vagy fegyveres erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok elhagyják ezeket a területeket, és abbahagyják az emberek öldöklését.
Az orosz–indiai együttműködésről
Putyin hangsúlyozta, hogy a két ország együttműködése számos területen erősödik. Moszkva és Újdelhi új területeken is bővíteni tervezi az együttműködést:
Van egy teljes együttműködési tervünk, amely a legfontosabb területeket fedi le: a csúcstechnológiát, az űrkutatást és az atomenergiát.
A szankciók kudarcáról
Néhány döntés – köztük a Központi Bank intézkedései – lehetővé teszi Oroszország és India számára, hogy megbirkózzon a korlátozásokkal:
„Vannak bizonyos kihívások, de vannak megoldások. Átállhatunk az Orosz Bank és indiai kollégáink meglévő pénzügyi elektronikus információs rendszereire. És ezt a munkát következetesen végrehajtjuk.”
Azok az államok, amelyek megpróbálnak beavatkozni más országok kereskedelmébe, végső soron maguk is veszteségeket szenvednek.
A Modival való különleges kapcsolatról
Az elnök elmondta, hogy Narendra Modi miniszterelnökkel személyes és üzleti kapcsolatban is állnak. India hatalmas fejlődésen ment keresztül a függetlenség óta.
Az emberek a mindennapokban ezt nem mindig érzékelik, de Putyin szerint az ország fejlődése valóban lenyűgöző.
Az elnök december 4–5-én látogat Indiába. Pénteken hivatalos tárgyalásokat tartanak szűkebb és kibővített formában is. Putyin és Modi ezt követően felszólalnak az Orosz–Indiai Üzleti Fórum plenáris ülésén. A felek dokumentumcsomagot írnak alá. A találkozó után a két vezető nyilatkozatot tesz a médiának.
Borítókép: Vlagyimir Putyin (Fotó: AFP)
