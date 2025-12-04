Szijjártó Péter: A háború-, migráció- és genderpárti politika elszigetelte Európát

A háború-, migráció- és genderpárti politika mára elszigetelte Európát, ezért mielőbb patrióta fordulatra van szükség a kontinens újbóli megerősödéséhez – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Bécsben. Szijjártó Péter üdvözölte a nagyon szoros patrióta szövetséget a magyar kormányzó párt és a legnagyobb osztrák párt között.

Szijjártó Péter szerint Európa elszigetelte magát

Fotó: TOBIAS STEINMAURER / APA

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az FPÖ főtitkárával, Christian Hafeneckerrel tárgyalt, és az ezt követő sajtótájékoztatójukon arról számolt be, hogy az Európai Unió mostanra rendkívül meggyengült, és az idei a közösség elszigetelődésének éve lett.

„Azzal, hogy Európa egy háborúpárti, migrációpárti és genderpárti politikai stratégiát visz, egészen egyszerűen elszigetelte magát a világpolitikában, és mindez oda vezetett, hogy az Európai Unió ma már nem vezető szereplője sem a világpolitikának, sem a világgazdaságnak” – fogalmazott.

Ennek alátámasztására pedig kifejtette, hogy az EU ki van hagyva a kontinensen zajló konfliktusok, az ukrajnai háború és a törékeny nyugat-balkáni helyzet rendezéséből. „Természetesen az Európai Unió kapálózik, és szeretné, ha úgy tűnne, mintha ők is be lennének vonva a konfliktusok megoldásába, de ez nincs így” – vélekedett.