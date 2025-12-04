Szijjártó Péter: Lesz ez még így se!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen. A tárcavezető úgy fogalmazott: Herbert Kickl és az FPÖ ugyan megnyerte az osztrák választást, a liberális fősodor azonban mégis elérte, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót.
Szijjártó szerint mindez csak ideiglenes állapot, és
lesz ez még így se.
A miniszter bejegyzése ismét rávilágít arra, hogy a magyar kormány továbbra is Európa politikai átrendeződését látja az előttünk álló időszakban.
