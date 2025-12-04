Szijjártó Péter: Lesz ez még így se!

Rendkívüli

A magyar külügyminiszter új bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben szerinte Magyarország és Ausztria jár elöl. Szijjártó Péter elmondta, bár az osztrák választást az FPÖ nyerte, a liberális erők mégis elérték, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót. A miniszter szerint ez csak átmeneti helyzet, és Európa politikai átrendeződése előtt áll.

Magyar Nemzet
2025. 12. 04. 10:56
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Forrás: Facebook
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter friss bejegyzésében arról írt, hogy közeledik a „patrióta fordulat” Európában, amelyben Magyarország és Ausztria jár az élen. A tárcavezető úgy fogalmazott: Herbert Kickl és az FPÖ ugyan megnyerte az osztrák választást, a liberális fősodor azonban mégis elérte, hogy a vesztes pártok alakítsanak koalíciót. 

Szijjártó Péter és Herbert Kickl
Fotó: Facebook

Szijjártó szerint mindez csak ideiglenes állapot, és 

lesz ez még így se. 

A miniszter bejegyzése ismét rávilágít arra, hogy a magyar kormány továbbra is Európa politikai átrendeződését látja az előttünk álló időszakban.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Forrás: Facebook)

