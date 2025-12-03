Rendkívüli

A brüsszeli korrupciós ügyben váratlan lépést tett a rendőrség, erre senki nem számított

vádPest Vármegyei Főügyészségkerepesi hévapalányzaklató

Megtámadtak egy lányt a HÉV-en, az apja elvágta a zaklató nyakát

Vádat emeltek a férfi ellen, aki a lánya zaklatójának húsz centiméter hosszan elmetszette a nyakát a kerepesi HÉV-megállóban. Az áldozat csak csodával határos módon élte túl a támadást. Mindkettejük ellen vádat emeltek.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 03. 10:16
Ügyészség
Emberölés kísérlete miatt vádat emelt a Pest Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki elmetszette a lányát zaklató férfi nyakát a kerepesi HÉV-megállóban – közölte a vádhatóság. A zaklatót szeméremsértéssel és garázdasággal vádolták meg.

A lány 2024 februárjában Budapestről HÉV-vel utazott Kerepesre. Útközben egy ittas társaság egyik tagja megjegyzéseket tett rá, és

végigsimította a sértett lábát, miközben a száját nyalta.

A lány felháborodva közölte a férfival, hogy hagyja békén, mert rendőrt fog hívni. Vita alakult ki köztük, a férfi ütésre emelte a kezét, de a társai visszafogták.

A lány ezután telefonon felhívta az édesanyját, majd az édesapját, és elmesélte nekik a történteket. A szülők autóba ültek, és a kerepesi HÉV-megállóhoz mentek. Amikor a lány és a háromfős társaság leszállt a megállóban, a peronon már ott várta őket az apa, akinek a kérdésére a lány rámutatott a zaklatóra.

Az apa kérdőre vonta a férfit, majd a nyakát átkarolva megpróbálta őt földre vinni, de a zaklató kibújt a szorításból, és meglökte. Az apa ekkor

elővett egy sniccert, és a férfi nyakának bal oldalát mélyen, húsz centiméter hosszan elmetszette.

 A lány édesanyja azonnal értesítette a mentőket.

A tájékoztatás szerint a zaklató sérülése több hét alatt gyógyult, csak a véletlennek köszönhető, hogy a férfi nem halt meg.

A Pest Vármegyei Főügyészség az apát emberölés bűntettének kísérletével, míg a zaklató férfit szeméremsértés és garázdaság vétségével vádolja.

A vádlottak bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék fog dönteni.

 

Borítókép: A támadás helyszíne (Forrás: Ügyészség)

 

 

