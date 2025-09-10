Akár még szövetség is lehet a Magyar–Hadházy közötti ellentétből

– Megtalálta a zsák a foltját. Hadházyban és Magyarban is több a közös, mint gondolnánk. Mindketten elárulták már legalább egyszer a saját politikai közösségüket. Mindketten abból próbálnak megélni, hogy a miniszterelnökkel szembeni gyűlöletüket szavazatokra váltsák – mondta el lapunknak Zila János, az Alapjogokért Központ elemzője.

Forrás: AFP

Kiemelte, hogy mindkét politikus ugyanahhoz a nyugati, globalista körhöz húz.

Hadházy azonban – még – nem lépett egyel hátrébb, és nem fogadta el Magyar Péter ellenzéki dominanciáját. Sőt, borsot törne az orra alá azzal, hogy elindul azon az előválasztáson, amit Magyarék szeretnének megszervezni, de a zuglói képviselő nélkül. Magyar Péter és Hadházy Ákos ugyanazon a politikai piacon próbál érvényesülni, ugyanabból a szavazóbázisból csipegetnek

– emelte ki az elemző, majd hozzátette: az elmúlt 15 évben hasonló okokból a nemzeti kormánnyal szemben álló politikai oldalon mindig volt valamiféle kakaskodás, és végignézhettük, ahogy már a választások előtt is acsarkodtak a remélt konc fölött, de a főbb politikai célok mindig megegyeztek.

A háború kitörése óta a Brüsszellel szoros kapcsolatot ápoló politikai erők ukránbarát álláspontot képviselnek, és ez most is így van, ahogy mindig hasonló volt a gazdaságpolitikájuk, kivétel nélkül progresszív személyi jövedelemadót vezettek volna be, és támogatták Brüsszel migrációval kapcsolatos terveit is

– jelentette ki Zila. Az elemző kiemelte, Hadházy Ákos 2022-ben, a jobboldal nagyarányú országos győzelme mellett is nyerni tudott Budapest 8. számú egyéni választókerületében, így nyilvánvalóan 2026-ban is érdemi esélyekkel állhat a rajtvonalhoz, Magyar Péter azonban a saját embereit akarja látni mindenhol, hogy legalább a baloldalon maximalizálja a befolyását.

Minden belharc ellenére nem érdemes mérget venni arra, hogy végül ne egyeznének meg

– zárta a beszélgetést az Alapjogokért Központ elemzője.

Mint ismert, Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap Kötcsén újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, nem érti, miért akar Hadházy Ákos elindulni a választásokon, ha többször is azt hangoztatta, hogy szerinte „nincs értelme elindulni”. Hadházy erre egy hosszú Facebook-posztban indokolta meg, miért is kell elindulnia a megmérettetésen, amelyből egyértelműen kiderült, hogy a politikus nem tervez a Momentum Mozgalomhoz hasonló visszalépést.