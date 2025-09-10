Patrióták EurópaEurópai BizottságPatrióták EurópáértUrsula von der LeyenGál Kinga

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke ellen

A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ellen – jelentette be Gál Kinga, a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke Strasbourgban szerdán.

Munkatársunktól
2025. 09. 10. 16:19
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az Európai parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. szeptember 10-én Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
„Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen” – fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke
Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat

– fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, elszigetelt” elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen, válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte – mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót – hívta fel a figyelmet. Európa gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni. Ezekre a kérdésekre az évértékelő beszédben az uniós bizottság elnöke válaszokat nem adott. 

Amit ma hallottunk, az ugyanannak a hibás megközelítésnek a továbberősítése, ráadásul egy háborús logika, egy háborús pszichózis mentén, ami ijesztő

– fogalmazott.

Ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává – mutatott rá a Fidesz politikusa. Az uniós bizottság elnökének felelősséget kellett volna vállalnia és be kellett volna jelentenie a lemondását, amire az unió helyzetéről tartott szerdai beszéde kiváló alkalom lett volna – jegyezte meg.

A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját – tette hozzá Gál Kinga.

