A Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be az Európai Bizottság elnöke ellen

„Mi, Patrióták be fogunk adni egy bizalmatlansági indítványt az Európai Bizottság elnöke ellen” – fogalmazott Jordan Bardella, majd arról tájékoztatott, hogy ehhez már összegyűjtötték a szükséges aláírásokat.

Gál Kinga, a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának elnöke, a Patrióták Európáért frakció első alelnöke és Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés és a Patrióták Európáért európai parlamenti (EP-) frakció elnöke (Fotó: AFP)

Meg kell védenünk az érdekeinket, a gazdáink érdekét, az alacsony árú energiahordozókat

– fogalmazott a francia politikus, majd hozzátette: a bizalmatlansági indítvány az Európai Bizottság „hitelt vesztett, elszigetelt” elnöke ellen szól.

Gál Kinga közölte: az, hogy a Patrióták bizalmatlansági indítványt nyújtanak be Ursula von der Leyen ellen, válasz arra, hogy az Európai Bizottság nemcsak rossz döntéseket hoz, hanem működését botrányok övezik.

🚨 | We are officially presenting a motion of censure against Ursula von der Leyen and the European Commission. Enough is enough - it’s time to hold Brussels accountable.



Read our full press release here.👇 pic.twitter.com/P3C0nPxjmP — Patriots for Europe (@PatriotsEP) September 10, 2025

Mindezekről az Európai Parlamentben nem lehet vitát folytatni, annak ellenére, hogy a kellő számú aláírást a frakció ehhez gyűjtötte – mondta. Ez jól mutatja azt az álszentséget, ami átjárja az Európai Uniót – hívta fel a figyelmet. Európa gyengébb, mint valaha. Az Európai Bizottság és elnöke képtelen Európa legfontosabb kihívásaival, köztük a béke megteremtésével, a kereskedelmi kérdésekkel, a versenyképesség helyzetével vagy a migrációval megbirkózni. Ezekre a kérdésekre az évértékelő beszédben az uniós bizottság elnöke válaszokat nem adott.

Amit ma hallottunk, az ugyanannak a hibás megközelítésnek a továbberősítése, ráadásul egy háborús logika, egy háborús pszichózis mentén, ami ijesztő

– fogalmazott.

Ahelyett, hogy megoldásokkal szolgálna, az Európai Bizottság maga vált problémává – mutatott rá a Fidesz politikusa. Az uniós bizottság elnökének felelősséget kellett volna vállalnia és be kellett volna jelentenie a lemondását, amire az unió helyzetéről tartott szerdai beszéde kiváló alkalom lett volna – jegyezte meg.

A jelenlegi helyzetben az uniónak olyan új vezetésre van szüksége, amely az európai népek valódi érdekeit képviseli. Itt az ideje annak, hogy ez az Európai Bizottság szedje a sátorfáját – tette hozzá Gál Kinga.

