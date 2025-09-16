Eltévedt lengyel légvédelmi rakéta rongálhatta meg a lakóházat Lengyelországban

Arra reagált, hogy a Rzeczpospolita napilap kedden a Wyryki településen álló, egy légi eszköz által eltalált lakóházról közölt cikket. A házat nem egy orosz drón rongálta meg, hanem a dróneső miatt felszállt egyik lengyel F–16-os vadászgép által kilőtt, eltévedt légvédelmi rakéta – írta a Rzeczpospolita. A rakétának meghibásodott a célkijelölő rendszere, de a biztosítékoknak köszönhetően a becsapódáskor nem robbant fel – áll a cikkben.

Közöljük, hogy Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke elvárja a kormánytól a Wyrykiben történtek azonnali tisztázását

– áll az X-bejegyzésben, melyben elfogadhatatlannak nevezték az információk elhallgatását.

Do czasu publikacji przez „Rzeczpospolitą” informacji o zdarzeniu w miejscowości Wyryki Prezydent RP @NawrockiKn, ani BBN, nie otrzymali meldunku o stanie faktycznym w tej sprawie.

Na dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Bezpieczeństwa informacje przekazane w tym zakresie uczestnikom… https://t.co/Hnjbp2egct — BBN (@BBN_PL) September 16, 2025

Janusz Sejmej, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kedden a PAP hírügynökség megkeresésére nem kívánta kommentálni a Rzeczpospolita értesüléseit.

Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta:

Az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnök urat.

A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli. „El a kezekkel a lengyel katonáktól” – zárta bejegyzését Donald Tusk.

Cała odpowiedzialność za uszkodzenia domu w Wyrykach spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. O wszystkich okolicznościach incydentu odpowiednie służby poinformują opinię publiczną, rząd i prezydenta po zakończeniu postępowania. Łapy precz od polskich żołnierzy. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 16, 2025

Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása kompromittálja a kormányt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.