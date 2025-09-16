Eltévedt lengyel légvédelmi rakéta rongálhatta meg a lakóházat Lengyelországban

Arra reagált, hogy a Rzeczpospolita napilap kedden a Wyryki településen álló, egy légi eszköz által eltalált lakóházról közölt cikket. A házat nem egy orosz drón rongálta meg, hanem a dróneső miatt felszállt egyik lengyel F–16-os vadászgép által kilőtt, eltévedt légvédelmi rakéta – írta a Rzeczpospolita. A rakétának meghibásodott a célkijelölő rendszere, de a biztosítékoknak köszönhetően a becsapódáskor nem robbant fel – áll a cikkben.
Közöljük, hogy Karol Nawrocki, Lengyelország elnöke elvárja a kormánytól a Wyrykiben történtek azonnali tisztázását
– áll az X-bejegyzésben, melyben elfogadhatatlannak nevezték az információk elhallgatását.
Janusz Sejmej, a lengyel nemzetvédelmi minisztérium szóvivője kedden a PAP hírügynökség megkeresésére nem kívánta kommentálni a Rzeczpospolita értesüléseit.
Donald Tusk kormányfő később az X-en azt írta:
Az incidens összes körülményéről az illetékes hatóságok a nyomozás befejezése után tájékoztatják a közvéleményt, a kormányt és az elnök urat.
A kormányfő szerint a wyryki ház megrongálásáért a teljes felelősség a drónprovokáció okozóit, azaz Oroszországot terheli. „El a kezekkel a lengyel katonáktól” – zárta bejegyzését Donald Tusk.
Mariusz Blaszczak, a fő ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság frakcióvezetője, volt nemzetvédelmi miniszter azt írta a közösségi médiában, hogy a ház megrongálásának okairól szóló információ eltitkolása kompromittálja a kormányt.
Ahogy arról lapunk is beszámolt, múlt szerda éjjel legalább 19, oroszként azonosított drón repült be a lengyel légtérbe, közülük a lengyel és a szövetséges légierők feltehetőleg hármat lelőttek. Tusk szerdai tájékoztatása szerint a drónok többsége Fehéroroszország felől érkezett.