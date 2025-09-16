Az Állami Védelmi Szolgálat a közelmúltban hatástalanított egy kormányzati épületek (Parkov utca) és a Belweder-palota felett repülő drónt. Két belarusz állampolgárt őrizetbe vettek. A rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit – írta közösségi oldalán Donald Tusk.
Lengyelország újabb drónincidens miatt fokozott készültségben
Varsóban a lengyel hatóságok semlegesítettek egy drónt, amely kormányépületek felett repült – számolt be Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Lengyelország az ügy kapcsán két belarusz állampolgárt őrizetbe vett.
Lengyelország készültségben
Az incidens különösen érzékeny helyzetben történt: múlt héten ugyanis orosz drónok példátlan számban sértették meg Lengyelország légterét. Szeptember 10-én legalább 19 drón repült be az országba, amelyek közül többet a lengyel légvédelem lelőtt, írja a Politico.
Varsó ekkor a NATO 4. cikkelyére hivatkozva szövetségeseivel konzultációt kezdeményezett, mivel az ország területi integritását közvetlen fenyegetés érte.
A fenyegetésre válaszul szeptember 12-én Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely a szövetség keleti szárnyának védelmét hivatott erősíteni.
„Bár ez volt a legnagyobb mértékű légtérsértés, amit tapasztaltunk, nem egy elszigetelt esetről van szó” – figyelmeztetett Rutte.
Hozzátette: Oroszország egyre vakmerőbben jár el a NATO keleti határán, amit a román, az észt, a lett és a litván légtér megsértése is jelez. A művelethez több szövetséges ország – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – ajánlott fel vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket.
További Külföld híreink
Borítókép: A Nemzetbiztonsági Tanács összehívását Karol Nawrocki lengyel elnök kezdeményezte a lengyel légtér megsértését követően, amelyet egy orosz támadás során követtek el Ukrajna ellen Varsóban, Lengyelországban, 2025. szeptember 11-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság
A miniszter kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is.
Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.
Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait
Az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltató központját.
Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú
A politikai döntéshozatal lassúságát a kontinens gyengeségének nevezte.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Szijjártó Péter: a labdarúgás történelem, szenvedély, nemzeti önazonosság
A miniszter kitért a diplomácia és a sport összekapcsolódására is.
Gál Kinga: Tíz éve ezen a napon migránsok százai rontottak Magyarország déli határának
A röszkei csata üzenete világos: a határaink védelme a nemzeti érdekek és a biztonság szempontjából ma is kulcsfontosságú.
Szijjártó Péter: Az amerikai beruházások tompítják a tragikusan rossz vámmegállapodás hatásait
Az utóbbi időszakban több vállalat is Magyarországra telepítette a szolgáltató központját.
Mario Draghi éles kritikát fogalmazott meg: Európa önelégült és lassú
A politikai döntéshozatal lassúságát a kontinens gyengeségének nevezte.