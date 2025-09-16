LengyelországbelaruszNATOVarsóőrizetbe vételorosz-ukrán háborúdróntámadás

Lengyelország újabb drónincidens miatt fokozott készültségben

Varsóban a lengyel hatóságok semlegesítettek egy drónt, amely kormányépületek felett repült – számolt be Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Lengyelország az ügy kapcsán két belarusz állampolgárt őrizetbe vett.

Szabó István
Forrás: Politico2025. 09. 16. 8:13
A Nemzetbiztonsági Tanács összehívását Karol Nawrocki lengyel elnök kezdeményezte a lengyel légtér megsértését követően, amelyet egy orosz támadás során követtek el Ukrajna ellen Varsóban, Lengyelországban, 2025. szeptember 11-én Fotó: Aleksander Kalka Forrás: NurPhoto/AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Állami Védelmi Szolgálat a közelmúltban hatástalanított egy kormányzati épületek (Parkov utca) és a Belweder-palota felett repülő drónt. Két belarusz állampolgárt őrizetbe vettek. A rendőrség vizsgálja az incidens körülményeit – írta közösségi oldalán Donald Tusk.

Lengyelország
Varsó azzal vádolja Moszkvát, hogy dróntámadást hajtott végre a területén (Fotó: AFP/Wojtek Radwanski)

Lengyelország készültségben

Az incidens különösen érzékeny helyzetben történt: múlt héten ugyanis orosz drónok példátlan számban sértették meg Lengyelország légterét. Szeptember 10-én legalább 19 drón repült be az országba, amelyek közül többet a lengyel légvédelem lelőtt, írja a Politico.

Varsó ekkor a NATO 4. cikkelyére hivatkozva szövetségeseivel konzultációt kezdeményezett, mivel az ország területi integritását közvetlen fenyegetés érte.

A fenyegetésre válaszul szeptember 12-én Mark Rutte NATO-főtitkár bejelentette a Keleti Őrszem hadművelet elindítását, amely a szövetség keleti szárnyának védelmét hivatott erősíteni.

„Bár ez volt a legnagyobb mértékű légtérsértés, amit tapasztaltunk, nem egy elszigetelt esetről van szó” – figyelmeztetett Rutte.

Hozzátette: Oroszország egyre vakmerőbben jár el a NATO keleti határán, amit a román, az észt, a lett és a litván légtér megsértése is jelez. A művelethez több szövetséges ország – köztük Dánia, Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – ajánlott fel vadászgépeket, hadihajókat és légvédelmi rendszereket.

Borítókép: A Nemzetbiztonsági Tanács összehívását Karol Nawrocki lengyel elnök kezdeményezte a lengyel légtér megsértését követően, amelyet egy orosz támadás során követtek el Ukrajna ellen Varsóban, Lengyelországban, 2025. szeptember 11-én (Fotó: NurPhoto/AFP/Aleksander Kalka)

add-square Orosz–ukrán háború

Zelenszkij követelőzni kezdett Trumptól

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekOrbán Viktor

A hazai pöcesajtó esete a valósággal

Bayer Zsolt avatarja

A haladó újságírók szellemi fogyatékosnak tettetik magukat a svéd miniszterelnök kedvéért.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu