Itt vannak a legújabb fejlemények az ukrán kémügyben

Koktél mentett meg egy bajba jutott lányt a bántalmazójától

A bántalmazott lányt egy olyan ital rendelése óvta meg, amely az itallapon van, de meginni nem lehet. Erőszakos barátját elfogták a rendőrök.

Magyar Nemzet
2025. 09. 29. 12:51
erőszak Pexels
Bezárva tartotta, majd egy buszmegállóban rugdosta tizenhét éves barátnőjét egy huszonkét éves férfi szombaton. Egy arra járó nő és lánya léptek közbe, akik a sértettel együtt buszra szálltak, és egy V. kerületi étterembe mentek. A rendőrség az elkövetőt elfogta – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

bilincs
Fotó: Pexels

Az étterembe érve az ott törzsvendégnek számító nő egy Angel Shot koktélt kért, a fiktív „feles” egy nemzetközi jelzés a pultosok számára, hogy az illető diszkréten segítséget kér. Az étterem dolgozói mentőt hívtak, kivizsgálásra kórházba vitték a megvert lányt, és a nyomozók másnap tudták kihallgatni.

A feltételezett elkövetőt elfogták, a XV. Kerületi Rendőrkapitányságon 18. életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértése és kapcsolati erőszak bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki.

A 22 éves R. Gyulát őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Az étterem tulajdonosa nemcsak a vendégnek, hanem a beosztottjainak is megköszönte, hogy gondolkodás nélkül segítettek egy bajbajutotton – számolt be az Index.

Nagyon büszke vagyok kollégáimra, hogy volt lélekjelenlétük, és hívták a rendőrséget, majd értesítettek engem is

írta a tulajdonos, aki azt is elmondta, hogy a napok óta éheztetett lány ételt is kapott, amíg kiérkeztek a mentők.


Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

