Orbán Viktor: Most lesz, illetve van haddelhadd, itt súlyos dolgok és súlyos következmények várhatók + videó

rendőrségterrorcselekmény bűntettcsalád

Terrorváddal áll bíróság elé egy borsodi férfi

Egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei férfi ittasan azzal fenyegetőzött, hogy felrobbantja a családját. Vádat emeltek ellene, és fegyházbüntetést kaphat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 09. 29. 10:51
rendőrség, illusztráció Archív/haon.hu
Terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt emelt vádat a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki azzal hívta fel a rendőrséget, hogy felrobbantja saját házát.

Az ittas férfi idén februárban telefonon azt mondta a rendőrségnek, hogy ha tíz percen belül nem érkeznek ki hozzájuk, akkor kinyitja a gázpalackot, és mindent felrobbant.

A vádirat szerint ezt többször is megismételte, és eközben az otthonában tartózkodott élettársa és három kiskorú gyermeke is.

A vádlott a rendőröket az udvaron várta, akik megállapították, hogy a házban csak egy kiürült gázpalack van.

Az ügyészség a büntetlen előéletű vádlottal szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Archív/Haon)


