Elképesztő horrorkaraván borzolta az autósok idegeit Kelet-Magyarországon

Horrorkaravánba futottak bele a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei Fehérgyarmatnál. A román járműszerelvény a 49-es számú főúton egy trélert húzott maga után, rajta egy személygépkocsival, mögé pedig másik vontatmányt kapcsoltak, rajta egy hatalmas mezőgazdasági géppel – írta meg az Origo.

Elképesztően veszélyes horrorkaraván közlekedett Magyarországon

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az ellenőrzéskor kiderült, hogy a szerelvény 39,71 százalék túlsúllyal közlekedett, a rakományt rögzítő hevederek több helyen elszakadtak, illetve sérültek

– közölte hétfőn a NAV.

A 32 éves sofőr azt állította, hogy nem tudott a túlsúlyról, és Lengyelországból tart Romániába a saját magának vásárolt járművel és munkagéppel. A férfit 780 ezer forint bírsággal sújtották.

Drága mulatság horrorkaravánnal közlekedni

A jogszabályok szigorítása következtében 2023. szeptember 1-től kezdve a hatóságok akár félmillió forintos bírságot is kiszabhatnak a túlsúlyos és túlméretes járművekre. Az ilyen jármű a hirtelen fellépő fizikai hatások során kiszámíthatatlanul reagál, ezért nemcsak a sofőrt, hanem a közlekedésben résztvevőket is veszélyezteti.

A Magyar Nemzet is beszámolt róla, hogy idén áprilisban egy hét alatt csaknem tízmillió forint bírságot szabtak ki a Közlekedési Hatóság munkatársai autószállító járművekre. A leggyakoribb szabálytalanság a túlsúly volt.