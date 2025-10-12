Itt a lista, ezeket a támogatásokat venné el a Tisza + videó

Felelősségteljes döntésre int a legújabb Facebook-videójában Menczer Tamás. A kormánypártok kommunikációs igazgatója listába szedte, szerinte mibe is kerülne a választópolgároknak, ha a Tisza Párt kerülne jövő tavasszal hatalomra. – Meg fogják csinálni – hangsúlyozta, majd kifejtette:

Bevezetik a Tisza-adót. Emelik a társasági adót. Vagyonadót vezetnek be a középosztályra. Az égbe emelik a rezsit. Elveszik a családi kedvezményeket. Elveszik a 25 éven aluliak adómentességét. Kórházakat és iskolákat zárnak be. A gazdák pénzét elveszik.

„És a végén a pénzed – Weber parancsára – megy Ukrajnába. Meg a bankoknak, a multiknak és az energiacégeknek. Ha hagyjuk. De nem hagyjuk.Hallgass az eszedre, szavazz a Fideszre!” – írta Menczer Tamás.

Brüsszeli Tisza-adó vagy családbarát magyar út

Mint arról a Magyar Nemzet már beszámolt, kiderült: hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt mélyen belenyúlna a magyar családok zsebébe. A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk rétegnek hagynák meg a mostani 15 százalékos szja-szintet, viszont már az átlagbért keresők is 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Emlékezetes az is, hogy Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét elfogta az őszinteségi roham.

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. A kormány ezért úgy döntött, nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák. Orbán Viktor miniszterelnök rámutatott, így arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat.