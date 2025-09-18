Rendkívüli

Orbán Viktor: Ezért indítunk nemzeti konzultációt

A magyarok dönthetnek, mit akarnak.

2025. 09. 18. 8:27
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
– Pisztollyal legfeljebb bandaháborút lehet nyerni, választást aligha – mutatott rá Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök bejelentette: indítják a legújabb nemzeti konzultációt, ezúttal adókérdésekről. „Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a Tisza-partig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak” – hangsúlyozta a kormányfő.

Magyar Péter és Manfred Weber nagy egyetértésben. Fotó: Teknős Miklós
Fotó: Teknős Miklós

Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? – tette fel a kérdést. Majd rámutatott: Azért indították a nemzeti konzultációt, mert létre akartak hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleik azt mondták ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velük voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Ők pedig megcsinálták.

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes csed és gyed, szja-mentesség a három- majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Hozzátette: az ellenfeleik megint egy másik úton járnak. Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó.

A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat – jelezte a miniszterelnök. Hozzátette: ha az emberek velük lesznek, akkor megint meg fogják csinálni. 

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába

– üzente.


Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Csépányi Balázs
idezojelekLengyel Tamás

Lengyel Tamás borította a bilit, leleplezte Magyar Pétert, Hernádi Judit is képbe került

Csépányi Balázs avatarja

Az RTL sztárja vészjósló dolgokat mondott.

