Orbán Viktor: A magyar pártok egy része mindig külföldi zsoldban áll

– Van a magyar politikának egy hagyománya: a magyar politikai pártok egy része mindig zsoldban áll, külföldiek szolgálatában – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor a közösségi oldalán, felidézve azt, amit a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában mondott.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A miniszterelnök rámutatott: Brüsszelben van egy erőközpont, amely néhány magyar pártvezetőt a kezénél fogva szorongat, zsarol, kiszolgáltatott helyzetben tart, talán már a meggyőződését is átalakította.

Hatalomra akarja őket juttatni azért, hogy a brüsszeli migránspolitika, a brüsszeli háborús politika, a brüsszeli gazdaságpolitika és energiapolitika legyen Magyarországon is

– hangsúlyozta Orbán Viktor. Majd rámutatott: Magyarországon van Brüsszelnek pártja. Kettő is: Tiszának és DK-nak hívják őket.

Nem adják ki az ellenzéki pártvezetők mentelmi jogát, ezzel zsarolják őket, mert ha kiadnák, akkor eljárás alá kerülnének. Ezek az emberek nem is titkolják el, hogy azt kell csinálnia Magyarországnak, amit Brüsszel csinál – jelezte a miniszterelnök.

A DK már rég nem létezne, ha nem pénzelnék őket Brüsszelből. A Tisza sem létezne, ha nem pénzelnék őket. Az összes mögöttük lévő nem kormányzati szervezetet, médiát mind Brüsszelből, korábban Washingtonból finanszírozták

– hangsúlyozta a kormányfő. Majd rámutatott: az egész mögött persze a pénz van. A Magyarországon működő energiacégeknek, kereskedőcégek, a bankok nagyobb profitot akarnak, mint amit a magyar nemzeti kormány enged nekik.

Jön egy új kormány, amely Brüsszel-párti, és egy pillanat alatt a tőke kimegy az országból, és megsarcolják a magyarokat. Azért van vita az adórendszerről, azért akarja a Tisza megemelni a Tisza-adó révén a jövedelemadót, megadóztatni az ingatlanokat, a cégeket, mert el akarja majd engedni a multiknak az adóját

– hívta fel a figyelmet. Hozzátette: mindezt azért, mert Brüsszel ezt fogja követelni.

Tőlem is ezt követeli Brüsszel, csak én nem engedem!

– emelte ki a miniszterelnök.