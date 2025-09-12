Rendkívüli

Orbán Viktorharcosok klubjaTisza-adó

Orbán Viktor a sűrű programjáról beszélt a Harcosok Klubjában

Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz, emlékeztetett a kormányfő arra, mi vár az országra, ha netán megvalósulhatnak a Tisza Párt tervei.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 11:04
Orbán Viktor a rádióinterjúja után a Harcosok Klubjában is jelentkezett. A miniszterelnök öt témát vetett fel, köztük a látogatását Abu-Dzabiban, a Tisza Párt magyar embereket sújtó terveit, az Ötben vele készített beszélgetést, a megdöbbentő svéd híreket, valamint a Harcosok Klubja edzőtábort.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 11. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (k), miután megérkezett Abu-Dzabiba 2025. szeptember 11-én. A kormányfő szeptember 12-én tárgyalást folytat Mohamed bin Zájed an-Nahján sejkkel, az Egyesült Arab Emírségek elnökével, Abu-Dzabi uralkodójával. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor csütörtökön utazott Abu-Dzabiban villám-munkalátogatásra.

Addig kell ütni a vasat, amíg meleg

– írta a miniszterelnök. Emlékeztetett: az Egyesült Arab Emírségek egy gazdag ország, a világ 5. legnagyobb olajexportőre, akikkel villámgyorsan fut fel az együttműködésünk: energia, mesterséges intelligencia, űrtechnológia, modern drónok gyártása, élelmiszeripar.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mindennap lebukik. 

– Kiderült, hogy hazudnak azért, hogy ne bukjanak meg. Kiderült, hogy szerintük a „választás után mindent lehet”. Kiderült, hogy bevezetnék a Tisza-adót. És már az is kiderült, hogy a társasági adó brutális emelésével megsarcolnák a vállalkozásokat is – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Majd figyelmeztetett:

Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz.

A miniszterelnök a Hont Andrással és Gavra Gáborral készült Öt-adás megnézését is javasolta, ahol másfél órán keresztül beszéltek mindenről.

Megdöbbentő hírek Svédországból – hívta fel a figyelmet a kormányfő arra, hogy több száz svéd tinilányt gyanúsítanak gyilkossággal és erőszakos bűncselekményekkel. 

Elsőre én sem hittem a szememnek

– írta Orbán Viktor. 

Végül a miniszterelnök jelezte, hogy ma még Abu-Dzabiban lesz, de holnap már megy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborba.


Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

