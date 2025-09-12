Orbán Viktor a sűrű programjáról beszélt a Harcosok Klubjában

Orbán Viktor a rádióinterjúja után a Harcosok Klubjában is jelentkezett. A miniszterelnök öt témát vetett fel, köztük a látogatását Abu-Dzabiban, a Tisza Párt magyar embereket sújtó terveit, az Ötben vele készített beszélgetést, a megdöbbentő svéd híreket, valamint a Harcosok Klubja edzőtábort.

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor csütörtökön utazott Abu-Dzabiban villám-munkalátogatásra.

Addig kell ütni a vasat, amíg meleg

– írta a miniszterelnök. Emlékeztetett: az Egyesült Arab Emírségek egy gazdag ország, a világ 5. legnagyobb olajexportőre, akikkel villámgyorsan fut fel az együttműködésünk: energia, mesterséges intelligencia, űrtechnológia, modern drónok gyártása, élelmiszeripar.

Orbán Viktor arra is rámutatott, hogy a Tisza Párt mindennap lebukik.

– Kiderült, hogy hazudnak azért, hogy ne bukjanak meg. Kiderült, hogy szerintük a „választás után mindent lehet”. Kiderült, hogy bevezetnék a Tisza-adót. És már az is kiderült, hogy a társasági adó brutális emelésével megsarcolnák a vállalkozásokat is – hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Majd figyelmeztetett:

Becsapnak, átvernek, és ha rajtuk múlik, fizetni fogsz.

A miniszterelnök a Hont Andrással és Gavra Gáborral készült Öt-adás megnézését is javasolta, ahol másfél órán keresztül beszéltek mindenről.

Megdöbbentő hírek Svédországból – hívta fel a figyelmet a kormányfő arra, hogy több száz svéd tinilányt gyanúsítanak gyilkossággal és erőszakos bűncselekményekkel.

Elsőre én sem hittem a szememnek

– írta Orbán Viktor.

Végül a miniszterelnök jelezte, hogy ma még Abu-Dzabiban lesz, de holnap már megy Sátoraljaújhelyre, a Harcosok Klubja edzőtáborba.