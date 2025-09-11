Magyar PéterTarr ZoltánTisza PártTisza-adó

Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban

A baloldali pártvezér nem bízik embereiben, mert folyamatosan kikotyogják a párt terveit.

2025. 09. 11.
Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, akinek ismét beszámolt a Tisza belső ügyeire rálátó forrása. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán elárulta: Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan.

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik.

Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter – Deák Dániel forrása szerint – azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak. Az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, és sorra fordítanak hátat neki – ismertette az elemző. 

Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárogniuk ezeknek a terveknek

– emelte ki Deák Dániel. Majd rámutatott: mert ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a többkulcsos szja bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a Tisza. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk elmondása szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta adóparadicsommá teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – a lap információi szerint –, akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni.

A tiszás elképzelések szerint tőkejövedelemnek számítana minden olyan bevétel, ami nem bér, hanem „attól elkülönülten adózik”.

Így a vállalati nyereségek osztaléka, a részvények, a lakossági állampapírok és egyéb megtakarítási-befektetési formák nyeresége után is hasonló módon kellene adót fizetni. Mint ismert, korábban Dálnoki Áron készített egy hosszabb, összetett gazdasági programot az ellenzéki pártnak, amit azóta gazdasági szakembereknek  is bemutattak. Dálnoki átfogó jelentése szerint a Tisza Párt háromkulcsos, progresszív jövedelemadó bevezetésére készül 2026-tól.  A híres etyeki fórumon is többek között erről volt szó.

A Tisza gazdasági kabinetjének feljegyzése szerint csak egy nagyon szűk réteg számára maradna a mostani 15 százalékos szja-szint, viszont már az átlagbért keresők is a 22 százalékos adósávba esnének, 1,25 millió forint jövedelem fölött pedig már a 33 százalékos sáv lépne érvénybe.

Később Tarr Zoltánt, a Tisza Párt alelnökét is elfogta az őszinteségi roham

Az etyeki tiszás fórumon Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt csinálnak, amit akarnak. 

Tarr Zoltán a 444-nek adott interjúban egyébként elismerte: politikai hibát követett el az etyeki fórumon, de konkrétumokkal nem cáfolta, hogy pártja progresszív adóemelésre készül. A politikus szerint a választások előtt bizonyos témákról nem szabad beszélni, a győzelem után viszont mindent lehet. 

Tarr Zoltán máskor arról beszélt, a mondandója a közéleti diskurzus toxikusságáról szólt, arról, hogy nem lehet beszélgetni. A politikus, szinte megismételve az etyeki fórumon elhangzottakat, azt mondta, hogyha győznek, reméli, hogy már

 nyíltan lehet beszélni ilyen témákról akkor is, ha a vélemények nem egyeznek.

A Tisza 106 egyéni jelöltjéről szólva azt mondta, megfelelő kommunikációs képzést kapnak majd. Arra is meg fogják őket tanítani, hogy ne beszéljenek ilyen kérdésekről különböző fórumokon. Szerinte Etyek ebből a szempontból kiváló tanulópénz volt a pártnak.

Tarr Zoltán az imént idézett hangfelvétel tanúsága szerint már tavasszal azt magyarázta tiszás körben, hogy a kormányprogramjukat eltitkolják, csupán a kampánycéljaikat szolgáló kivonatot tárnak majd a választók elé.

Ez pedig azt jelenti, hogy Magyar Péterék a választók tudatos megtévesztésére készülnek.

Az Európai Unió vezetése és a Tisza Párt szoros együttműködésére világít rá Tarr Zoltán egy újabb hangfelvételen, amely a szerkesztőségünk birtokába került. Magyar Péter alelnöke egy budapesti pártrendezvényen elismerte, hogy Brüsszel szándéka megkeseríteni a magyar kormány életét, és ez sokszor az országot is érinti. Tarr azt is megosztotta a hallgatóságával, hogyan instruálja az Európai Parlamentben a frakcióvezetőket arról, milyen irányvonalat képviseljenek Magyarországgal kapcsolatban.
A Tisza Párt EP-képviselője konkrétan azt mondta: 

Gyakorlatilag a magyar kormány által, így mi, magyarok a fekete bárányai vagyunk az uniónak. Tehát nem látjuk azt, erre nincsen szándék. Arra van szándék, hogy megkeserítsék a kormányzat életét, ami sajnos áttételesen vagy sokszor közvetlenül az országot is érinti. Én most épp a héten beszéltem majdnem minden frakció különböző vezetőivel, hogy az utóbbi hetek, napok kormányzati intézkedéseiről amikor beszélnek az Európai Parlamentben, akkor mi az az irány, amit ne vegyenek, és mi az az irány, amit inkább fölvegyenek.

Magyar Péter bizalmasa és agrártanácsadója, Raskó György akaratán kívül is megerősítette mindazt, amiről korábban Tarr Zoltán beszélt. A tiszás szakértőnek a közösségi oldalán „járt el a szája”, ezzel újabb szöget verve a Tisza Párt hitelességének koporsójába. Magyar Péter szakértője szerint a választás után kell megvitatni a részleteket.

Nem kérdés, hogy minden hazafias érzésű polgártársunknak kötelessége az orbáni rezsim fennmaradása ellen voksolni. Ez az igazi nemzeti érdek. A részletek megvitatásának majd a választások után, a Tisza-kormány megalakulása során jön el az ideje

– fogalmazott Raskó György a közösségi oldalán.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: AFP)

