Magyar Péter őrjöng, hatalmas a feszültség a Tisza Pártban

Magyar Péter teljesen ki van akadva, szabályosan őrjöng a saját embereivel, és nagyon rossz a hangulat a Tiszában – hívta fel a figyelmet Deák Dániel, akinek ismét beszámolt a Tisza belső ügyeire rálátó forrása. A XXI. Század Intézet vezető elemzője a közösségi oldalán elárulta: Magyar Péter mindenkivel bizalmatlan.

Fotó: Hatlaczki Balázs

Ennek a hatalmas feszültségnek az oka, hogy kiszivárogtak az adóterveik.

Ma például az szivárgott ki, hogy a Tisza 25 százalékos társasági adót és többkulcsos nyereségadót tervez bevezetni. Magyar Péter – Deák Dániel forrása szerint – azért van kiakadva, mert ezek az elképzelések rendre kiszivárognak. Az is idegesíti, hogy látja a friss közvélemény-kutatásokat, amelyek azt jelzik, hogy az emberek elutasítóak ezekkel az adóemelő elképzelésekkel szemben, és sorra fordítanak hátat neki – ismertette az elemző.

Emiatt Magyar Péter nagyon dühös az embereire, mert ezekről nem szabadott volna beszélniük, nem szabadott volna kiszivárogniuk ezeknek a terveknek

– emelte ki Deák Dániel. Majd rámutatott: mert ahogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke fogalmazott: ebbe könnyen belebukhatnak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a többkulcsos szja bevezetése mellett a társasági adó és a tőkejövedelmek adójának drasztikus emelésére is készül a Tisza. A lap információi szerint a jelenlegi 9 százalékról 25 százalékra emelné a Tisza Párt a társasági adó kulcsát. A tervezett intézkedés hátterében egyik forrásunk elmondása szerint az áll, hogy a hazánkba amúgy jelentős számú beruházást vonzó alacsony társasági adó miatt a Tisza Párt egyes szakértői úgy érzik, ez a modell egyfajta adóparadicsommá teszi Magyarországot, a költségvetésbe ugyanakkor nem jut elég forrás ezen az úton.

A tőkejövedelmeket szintén jelentős mértékben megadóztatná a Tisza Párt, ami – a lap információi szerint –, akárcsak az szja esetében, itt is sávosan történne.

A céges osztalékok után az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó. Efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni. Az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.