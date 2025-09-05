Magyar PéterTisza PártTisza-adó

A Fidesz nyerte a nyarat, a Tisza-adó botránya is ezt bizonyítja

Már a baloldalon is egyre közelebb vannak a beismeréshez.

Magyar Nemzet
2025. 09. 05. 13:59
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
Ahogy a Nézőpont pártpreferencia-adatai bebizonyították, a Fidesz nyerte a nyarat: ötről nyolc százalékpontra nőtt az előnye a Tiszával szemben – emlékeztetett Mráz Ágoston a közösségi oldalán. A Nézőpont Intézet vezetője rámutatott, hogy ebben szerepet játszott az Otthon start megelőlegezett sikere, a kormánypárt digitális aktivizmusa és a Tisza Párt ötlettelenül telt nyara. 

Nézőpont felmérés
Forrás: Nézőpont Intézet

Azt, hogy ismét jól érzékeltük a trendeket, nemcsak a balliberálisnak mondott intézetek hasonló irányba mutató (persze ellentétes bázisról induló) adatai, de a kutatási közleményünk óta eltelt két hét ellentámadásai is bizonyítják közvetetten

 – írta Mráz Ágoston. Hozzátette, a közismerten Tisza-barát Török Gábor először döntetlennel, majd kétértelműen, de az állítólagos Tisza-előny miatt a Tiszának kedvező nyárról szólt az elemzésében.

Tölgyessy Péter, az SZDSZ volt elnöke, aki a Fidesz-frakcióban is eltöltött két ciklust, még nála is tovább ment. Mióta 2006-ban nem választották meg újra a Fidesz-listáról képviselőnek, Orbán Viktor éles kritikusa. Hónapok óta például a miniszterelnök nevével fémjelzett rendszer megbillenéséről beszél, a megérzéseire hivatkozva – ismertette. Mráz Ágoston rámutatott: 

ez nem több, mint bölcsességnek látszó sértettség.

A Nézőpont-kutatás óta eltelt két hét tovább rontotta a Tisza helyzetét. Nem tudta kihasználni sem az iskolakezdés protesthangulat-keltésre alkalmas időpontját, sem Orbán Viktor nyaralás okán igazolt távollétét – mutatott rá az elemző. Hozzátette: ehelyett  Magyar Péter a Tisza-adó kiszivárgása miatt totális defenzívába szorult.

A Tisza Párt titkos dokumentuma szerint az áfa csökkentése és cserébe a progresszív adózás visszaállítása lenne indokolt. Egy százalékpontos áfacsökkentés nagyjából háromszázmilliárd hiányt okoz a költségvetésben, amit pótolni kell – jelezte Mráz Ágoston. Majd rámutatott: 

ráadásul az áfacsökkentés közvetetten a multik támogatása: a kereskedők lenyelnék a különbözetet.

A többkulcsos adó terve viszont a középosztály különadója lenne: a dolgozók kétharmadát érintené, akiknek havi átlag százezer forinttal nagyobb közterhet jelentene a középosztály tipikus foglalkozási köreiben – emlékeztetett. Majd arra hívta fel a figyelmet, hogy a Tisza érdeke az, hogy csak Orbán Viktor jövőjéről szóljon a kampány, hátha a többség látatlanban is megszavaz valami újat. Ezzel szemben a Fidesz érdeke, hogy a kampány a Magyar Péter által kínált alternatíváról szóljon, hátha megijednek tőle a választók, és még azok is a Fidesz maradására szavazzanak, akiknek nem tetszik minden részlet. A Tisza-adó botránya az elmúlt napokban egyértelműen a Fidesz stratégiájának kedvezett – tette hozzá.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

