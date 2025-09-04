TISZATisza-adóFIDESZMagyar Péter

Kifulladt Magyar Péter lendülete, erősödik a Fidesz + videó

A Fidesz érezhetően stratégiát váltott az utóbbi időszakban, és a megváltozott belpolitikai klímához igazította a kommunikációját, ami nyáron érezhető változást hozott, és míg a kormányoldal támogatottsága nőtt, addig a Tisza csökkenésnek indult – mondta szezonindító videóelemzésében Deák Dániel. A XXI. Század Intézet vezető elemzője kiemelte: Orbán Viktor augusztusban jelezte, kész a győzelmi terv, amit várhatóan a vasárnapi kötcsei pikniken mutat majd be, ahol Magyar Péter provokációra készül.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:14
Míg a tavalyi nyarat Magyar Péter tematizálta, addig idén nyáron érezhető fordulat következett be, és a Fidesz sikeres politikai időszakot tudhat maga mögött, aminek köszönhetően a kormányoldal tábora jóval magabiztosabb és elszántabb, mint tavasszal volt – mondta szezonindító videóelemzésében Deák Dániel. 

Deák Dániel szerint az elmúlt időszak vitáit fölényesen nyerte a Fidesz Fotó: MTI/Veres Nándor

A XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, az utóbbi hetekben több közvélemény-kutatás is napvilágot látott, amelyek mindegyike azt mutatja, hogy a Fidesz tábora bővült, míg a Tisza stagnált vagy gyengült. Ennek több oka is van az elemző szerint: kiemelte például a nemrég indult Otthon start programot, ami a gazdasági hangulatot is javította, ezt például a Századvég havonta megjelenő konjunktúraindexe jelzi.

 

Nem vállalnak vitát a tiszások

Ugyancsak fontos elem a kormányoldal részéről szerinte, hogy az utóbbi időszakban több olyan szereplő és politikus is előtérbe került, akik magabiztosan szállnak szembe Magyar Péterrel, és akár szakpolitikai kérdésekben is le tudják győzni a Tisza politikusait. Itt kiemelte Takács Péter egészségügyi államtitkárt, aki a Kulja Andrással folytatott vitáját magabiztosan megnyerte, még ellenzéki véleményformálók szerint is. 

Ennek jele, hogy azóta egyetlenegy tiszás politikus sem vállal vitát, nem fogadják el a felkéréseket

– emelte ki Deák Dániel. 

Szintén sikeres újítás volt az utóbbi időszakban a Lázár János által elindított Lázárinfó, ami egy új műfaj megteremtését jelentette, melynek keretében bárki bármit kérdezhet a minisztertől az ország számos pontján.

 

Nem őszinte a kampány

Ezzel szemben a túloldalon továbbra is egy one man show-t láthatunk, Magyar Péter egyedül kommunikál, a korábban felépített szereplők mind háttérbe szorultak, így például Kulja András vagy Ruszin-Szendi Romulusz sem jelenik meg már a nyilvánosság előtt, nem adnak interjúkat sem. Ugyancsak ilyen szereplő lesz Tarr Zoltán Tisza-alelnök is, aki egy etyeki fórumon nyíltan kimondta, hogy nem fogják a programjuk minden elemét nyilvánosságra hozni, hiszen az a párt bukását eredményezné a választáson. Ráadásul mindezt azzal összefüggésben mondta el Tarr Zoltán, hogy nyilvánosságra került a Tisza adóemelési javaslata, ami a magyarok kétharmadának jelentősen megemelné az adóterhelését – emlékeztetett az elemző.

Tarr Zoltán kijelentése világosan bemutatja, hogy a Tisza nem egy őszinte kampányra készül, meg akarja téveszteni a választókat,

ráadásul rávilágított arra, hogy Magyar Péter körül nincsenek kompetens emberek, nem jelent komolyan vehető politikai erőt a Tisza. Deák Dániel megjegyezte, erre utalt Tölgyessy Péter is, aki szerint komoly baj származna abból, ha Magyar Péterék nyernék meg a választást. Ez már egy kiábrándulási folyamat, a korábbi rajongók is kezdik érezni, hogy kezd kipukkadni a lufi – fogalmazott az elemző.

 

Elfogyott a lendület Magyar Péter mögül

Mindez Magyar Pétert pánikszerű reakciókra késztette, ennek a része az is, hogy vasárnap a fideszes kötcsei piknikkel egy időben szervez rendezvényt Kötcsére. Az a célja, hogy botrányt csináljon, és elterelje a figyelmet a Tisza zűrös ügyeiről, például hogy ne kelljen választ adnia arra a kérdésre, hogy miről beszélt Tarr Zoltán, amikor azt mondta, nem beszélhet bizonyos dolgokról, mert abba belebuknának. 

Emellett az is a célja, hogy róla legyen szó aznap is a hírekben 

– mondta. Hozzátette: ezzel azonban több hibát is elkövet. Az egyik a kormányzóképesség további rombolása, ugyanis egy komoly, kormányzásra készülő államférfi nem megy oda megzavarni mások rendezvényét. Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor, aki az ellenzéki keménymagon túl nem tud másokat megszólítani. A másik hiba pedig, hogy ezzel az akciójával felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei pinkikre, ami zárt jellegéből adódóan kevésbé szokott benne lenni a hírekben. 

Így most minden figyelem Kötcsére irányul, amit ideális esetben a Fidesz is ki tud használni.

A vasárnapi kötcsei találkozó kapcsán elmondta: a miniszterelnök várhatóan ott fogja részletezni a győzelmi tervet, aminek a célja a Fidesz választási győzelme. Az elemző emlékeztetett: a miniszterelnök stratégiaalkotási képessége példanélküli, egy választási kampány előtt mindig tudja már a sokadik lépést is, így egy nagyon komplex tervre lehet számítani. Kötcse pedig egy fontos, spirituális esemény a jobboldal számára, itt mindig a stratégia kibontására kerül sor, míg Tusnádfürdőn a globális értelmezés, az MCC Feszten pedig az aktuálpolitikai helyzetértékelés kapott teret – mondta.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

