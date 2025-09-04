Kifulladt Magyar Péter lendülete, erősödik a Fidesz + videó

Míg a tavalyi nyarat Magyar Péter tematizálta, addig idén nyáron érezhető fordulat következett be, és a Fidesz sikeres politikai időszakot tudhat maga mögött, aminek köszönhetően a kormányoldal tábora jóval magabiztosabb és elszántabb, mint tavasszal volt – mondta szezonindító videóelemzésében Deák Dániel.

Deák Dániel szerint az elmúlt időszak vitáit fölényesen nyerte a Fidesz Fotó: MTI/Veres Nándor

A XXI. Század Intézet vezető elemzője elmondta, az utóbbi hetekben több közvélemény-kutatás is napvilágot látott, amelyek mindegyike azt mutatja, hogy a Fidesz tábora bővült, míg a Tisza stagnált vagy gyengült. Ennek több oka is van az elemző szerint: kiemelte például a nemrég indult Otthon start programot, ami a gazdasági hangulatot is javította, ezt például a Századvég havonta megjelenő konjunktúraindexe jelzi.

Nem vállalnak vitát a tiszások

Ugyancsak fontos elem a kormányoldal részéről szerinte, hogy az utóbbi időszakban több olyan szereplő és politikus is előtérbe került, akik magabiztosan szállnak szembe Magyar Péterrel, és akár szakpolitikai kérdésekben is le tudják győzni a Tisza politikusait. Itt kiemelte Takács Péter egészségügyi államtitkárt, aki a Kulja Andrással folytatott vitáját magabiztosan megnyerte, még ellenzéki véleményformálók szerint is.

Ennek jele, hogy azóta egyetlenegy tiszás politikus sem vállal vitát, nem fogadják el a felkéréseket

– emelte ki Deák Dániel.

Szintén sikeres újítás volt az utóbbi időszakban a Lázár János által elindított Lázárinfó, ami egy új műfaj megteremtését jelentette, melynek keretében bárki bármit kérdezhet a minisztertől az ország számos pontján.

Nem őszinte a kampány

Ezzel szemben a túloldalon továbbra is egy one man show-t láthatunk, Magyar Péter egyedül kommunikál, a korábban felépített szereplők mind háttérbe szorultak, így például Kulja András vagy Ruszin-Szendi Romulusz sem jelenik meg már a nyilvánosság előtt, nem adnak interjúkat sem. Ugyancsak ilyen szereplő lesz Tarr Zoltán Tisza-alelnök is, aki egy etyeki fórumon nyíltan kimondta, hogy nem fogják a programjuk minden elemét nyilvánosságra hozni, hiszen az a párt bukását eredményezné a választáson. Ráadásul mindezt azzal összefüggésben mondta el Tarr Zoltán, hogy nyilvánosságra került a Tisza adóemelési javaslata, ami a magyarok kétharmadának jelentősen megemelné az adóterhelését – emlékeztetett az elemző.

Tarr Zoltán kijelentése világosan bemutatja, hogy a Tisza nem egy őszinte kampányra készül, meg akarja téveszteni a választókat,

ráadásul rávilágított arra, hogy Magyar Péter körül nincsenek kompetens emberek, nem jelent komolyan vehető politikai erőt a Tisza. Deák Dániel megjegyezte, erre utalt Tölgyessy Péter is, aki szerint komoly baj származna abból, ha Magyar Péterék nyernék meg a választást. Ez már egy kiábrándulási folyamat, a korábbi rajongók is kezdik érezni, hogy kezd kipukkadni a lufi – fogalmazott az elemző.