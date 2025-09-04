Tisza-adóTarr ZoltánTisza PártMagyar Péter

Magyar Péter nem tudja elterelni a figyelmet a sorozatos lebukásairól

Menczer Tamás ismét szóváltásba keveredett a Tisza-vezérrel.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 15:36
Forrás: AFP
Magyar Péter bár nagyon igyekszik, de nem tudja elterelni a figyelmet baloldali pártja alelnökének kínos beismeréséről, erről posztolt a közösségi oldalán Menczer Tamás. A kormánypárti kommunikációs igazgatója szerint nagy port vert fel, hogy a Tisza Párt eltitkolná terveit, mert ha kiderülnének, akkor – Tarr Zoltán szavai szerint – megbuknának. A legutóbb azzal az erőtlen pletykával akarták elterelni titkolózásukról a figyelmet, hogy Magyar Péter Menczer Tamás választókerületében indulna. 

Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook

A felvetésre már a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója is reagált. Menczer Tamás azt írta, hogy Magyar Péter biztosan nem mer elindulni ellene, hiszen szerinte gyáva, mindig a nők szoknyája mögé bújik, ráadásul a Tisza Párt elnöke nagyon kikapna.

A kormánypárti politikus hozzátette, a tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval, már még nehezebb jelölteket találni, és az is visszalép, aki jelentkezett.

A Telex Menczer Tamás kijelentésével kapcsolatban megkereste a Tisza Pártot és Magyar Pétert. A Tisza Párt elnöke érdemben nem reagált arra a felvetésre, hogy Menczer Tamás választókerületében indulna, csupán a tőle megszokott módon támadta Menczert.

Magyar Péter kínos szurkálódása azonban nem maradt válasz nélkül. A kommunikációs igazgató a közösségi oldalán reagált a baloldali politikus erőtlen próbálkozására:

De akkor ez igen vagy nem, Peti? Várom a válaszodat!

Menczer Tamás azt is jelezte, hogy nem az ő  vergődésemen röhög – és szörnyülködik – az ország.

Téged vágott TARRkón az igazság, Peti

– emlékeztetett a kommunikációs igazgató Tarr Zoltán elszólására. „A Tisza-adó nem kell a magyaroknak. Ez van, Peti” – tette hozzá.

 

Ahogy arról a Magyar Nemzet már beszámolt, a Tisza Párt alelnökét, Tarr Zoltánt elfogta az őszinteségi roham. Az etyeki tiszás fórumon arról beszélt, hogy pártja adóemelési tervei komoly kockázatot hordoznak. Tarr előbb arról beszélt, hogy a mondandóját össze lehet úgy rakni, hogy ebből akár bukás is lehet a választáson. Később is megismételte ezt:

Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk.

Magyar Péter egyik legfontosabb embere arról is beszélt, hogy a választásokig nem szabad beszélgetni dolgokról, majd arra utalt, hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Vagyis a voksolásig hazudhatnak akármit, utána úgyis azt tesznek, amit akarnak.


Borítókép: Magyar Péter (Fotó:AFP)

