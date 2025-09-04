Magyar PéterTisza PártTisza-adó

Magyar Péter tényleg minden körzetben indulni akarhat

Új bejelentéssel készül a Tisza Párt elnöke?

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 10:11
Menczer Tamás
Menczer Tamás Fotó: Kocsis Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egymást közt arról beszélnek a tiszások, hogy Magyar Péter Kötsén be akarja jelenteni, hogy ugyanabban a körzetben indul a parlamenti választáson, mint amelyikben Menczer Tamás. Erről a kormánypártok kommunikációs igazgatója posztolt a Facebookon. Menczer Tamás azt írta:

A tiszások azt rebesgetik, hogy a 106 Magyar Péterből az eredeti az én választókörzetemben akar indulni. Akkora a baj a Tiszánál, hogy minden hír jó, ami nem a Tisza-adóról szól.

Menczer Tamás megjegyezte ugyanakkor, hogy Magyar Péter biztosan nem mer elindulni ellene, hiszen szerinte gyáva, mindig a nők szoknyája mögé bújik, ráadásul a Tisza Párt elnöke nagyon kikapna. A kormánypárti politikus hozzátette, a tiszások azt is beszélik, hogy miután lebuktak a Tisza-adóval, már még nehezebb jelölteket találni, és az is visszalép, aki jelentkezett.

A szigetek meg feloszlanak, ahogy ezt a napokban olvashattuk. Jelölt nincs, sértődés, káosz és Tisza-adó van, oszlik a Tisza. Nem csoda. Ki adná ehhez a nevét? Ki akar asszisztálni Magyar Péter bukásához, politikai végnapjaihoz? Legfeljebb néhány volt pornós

– fogalmazott. Menczer Tamás azt is írta, hogy a választási veresége után Magyar Péter az elődjeivel együtt megalapíthatja azt a klubot, amelyben mindenki elhitte, hogy győzhetnek.

Emlékezetes, Magyar Péter korábban még azt állította, hogy Orbán Viktor körzetében szeretne indulni, máskor pedig egy fórumán azt pedzegette, hogy mind a 106 körzetben egy Magyar Pétert indítanak. 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekDonald Tusk

Von der Leyennek a lengyel kerítés tetszik, a magyar nem

Bánó Attila avatarja

Az unió háborúpárti vezetőitől nem remélhetjük sem a kettős mérce feladását, sem a béke megteremtésének szorgalmazását.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.