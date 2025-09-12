Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

Minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő, aki Abu-Dzabiban tett látogatásán nyilatkozott a közmédiának, úgy fogalmazott: jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna, szép csendben hazautazna és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.

Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amelyek rosszak, amelyeket ki kell cserélni, de ő ezt nem fogja tudni kicserélni. Felül kell vizsgálni a zöldátmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöldátmenet okozza, és ez halálos az európai gazdaságnak. Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelem-politikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaikkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát

– sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minket, magyarokat, már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, amelynek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. Egyikben sem akartunk részt venni, de a „Von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket” – mutatott rá, kiemelve: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos Nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaikat, benne a magyarokat, egy háborúba. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MTI)