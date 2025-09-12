Rendkívüli

Két gyermekkel is fajtalankodhatott az újbudai pedofil, vádat emeltek ellene

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart

Sok mindent felül kell vizsgálni, elsősorban azokat a dolgokat, amelyekhez az Európai Bizottság elnökének köze van, mutatott rá a miniszterelnök.

2025. 09. 12. 9:53
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Minden fontos ügyet felül kell vizsgálni, mert Ursula von der Leyen vezetésével az Európai Unió a szakadék felé tart – mondta Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

A kormányfő, aki Abu-Dzabiban tett látogatásán nyilatkozott a közmédiának, úgy fogalmazott: jobb lenne, ha a bizottság elnökasszonya összepakolna, szép csendben hazautazna és otthagyná Brüsszelt azoknak, akik képesek egy jobb politikát művelni.

Ursula von der Leyen politikájának van négy-öt pillére, amelyek rosszak, amelyeket ki kell cserélni, de ő ezt nem fogja tudni kicserélni. Felül kell vizsgálni a zöldátmenetet, mert a magas energiaárakat részben a zöldátmenet okozza, és ez halálos az európai gazdaságnak. Felül kell vizsgálni az Ukrajna-politikát, a szankciókat, a kereskedelem-politikát, mert rossz megállapodást kötöttek az amerikaikkal, és felül kell vizsgálni a migrációs politikát

– sorolta Orbán Viktor.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy minket, magyarokat, már kétszer beletoltak egy olyan háborúba, amelynek következményei iszonyatosak voltak Magyarország számára. Egyikben sem akartunk részt venni, de a „Von der Leyen-féle politikusok a grabancunknál fogva belerángattak bennünket” – mutatott rá, kiemelve: ugyanígy németül beszélő, német anyanyelvű hölgyek, urak ott, a biztonságos Nyugaton próbálják belerángatni a közép-európaikat, benne a magyarokat, egy háborúba. Ez elfogadhatatlan – jelentette ki Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: MTI)


