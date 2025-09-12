Munka-villámlátogatás Abu Dzabiban: tárgyalásokat zárt Orbán Viktor

Orbán Viktor az Egyesült Arab Emírségek fővárosában, Abu Dzabiban tett munka-villámlátogatást, amelyről a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában számolt be. A kormányfő szerint Magyarország és az emírségek között gyors ütemű gazdasági együttműködés bontakozik ki.

Orbán Viktor Abu-Dzsabiban tárgyalt (Forrás: Facebook)

A miniszterelnök kiemelte: eddig a térség és Magyarország kimaradt az emirátusi beruházásokból, de most lehetőség nyílik arra, hogy hazánk legyen a közel-keleti ország stratégiai partnere Közép-Európában.

A tárgyalásokon kijelölték azokat az iparágakat is, ahol a két ország kiemelt együttműködésre készül: az energiaszektorban, a digitális infrastruktúra fejlesztésében és a mesterséges intelligencia területén.

Orbán szerint a következő tárgyalási fordulóban már konkrét, nagyobb léptékű programokat is lezárhatnak. Hozzátette, hogy az elmúlt időszakban 24 százalékkal nőtt a Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek közötti áruforgalom.