Orbán ViktorTisza-adóMagyar Péter

Orbán Viktor: A Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés

A budaiak meg a kertvárosban élők is „készíthetik a bugyellárist”, mert ha jön az ingatlanvagyonadó, akkor Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben „sarc lesz” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 9:11
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán Forrás: MTI/Miniszterelnöki Kommunikác
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– A Tisza-adó nem adószakmai, hanem bizalmi kérdés, a nemzeti konzultáció pedig arról szól, hogy miután az egyik párt belevágta a magyarok képébe, hogy nem fogják megmondani előre, mire készülnek, ezért jobb, ha megkérdezzük az embereket – jelentette ki a miniszterelnök pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor jelezte: a progresszív, többkulcsos adó egy átlagjövedelemnél évente plusz 242 ezer forint elvonását jelentené. A pedagógusok havonta harmincezerrel, éves szinten 364 ezer forinttal keresnének kevesebbet, az ápolók évente 280 ezer forinttal, a rendőrök 154 ezerrel, a katonák 476 ezerrel, az orvosok pedig évi 3,172 millió forinttal keresnének kevesebbet.

Megjegyezte: a budaiak meg a kertvárosban élők is „készíthetik a bugyellárist”, mert ha jön az ingatlanvagyon-adó, akkor Pasaréten, Rózsadombon, Svábhegyen meg a pesti külső kertvárosi övezetekben „sarc lesz”.

Jobb, ha erről előre beszélünk, ezért kell a konzultációban az erről szóló véleményeket, vitákat kiprovokálni, előre hozni,

nehogy azt mondhassák az emberek a választás után, hogy miután a Tisza eltitkolta előlük az igazi szándékait, meg lettek vezetve. 

Ne engedjük, hogy megvezessenek bennünket, előre folytassuk le ezeket a vitákat

 – mondta.

Orbán Viktor arról is beszélt, úgy gondolja, hogy a magyar családok és a középosztály még hosszú-hosszú időn keresztül nem lesz olyan erős, hogy lemondhasson arról, hogy csak alacsony adókat fizessen. A magas adó elszegényíti a középosztályt. „Mégiscsak volt 45 év kommunizmusunk, egy zavaros húszéves átmenetünk, szóval meggyötörte ezt az országot a gazdaság oldaláról is a történelem”, ezért nekünk arra van szükségünk, hogy tiszteletben tartsák mindenkinek a tulajdonát, a jövedelmét, az életét – fogalmazott.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: MTI)


További játékainkhoz kattintson ide!

add-square Orbán Viktor a Kossuth Rádióban

Tízezrével épülnek lakások a háromszázalékos hitelprogram eredményeként

Orbán Viktor a Kossuth Rádióban 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekNyugat

Ellenállunk a migrációnak és a brüsszeli nyomásnak is

Horváth József avatarja

Hány merényletet kell még Európának elszenvednie, míg végre a sarkunkra állunk, és a helyén a kezeljük a migrációt?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu