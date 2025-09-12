A kormány továbbra is kiáll az adócsökkentés mellett

Miközben tovább bővülnek a családokat érintő adókedvezmények (gyed, csed, valamint a két- és háromgyermekes édesanyák adómentessége), a kormány vizsgálja az MKIK és a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) által felvetett javaslatokat is, így a szocho egy százalékponttal csökkenhet, az áfa alanyi mentesség értékhatára EU-s maximum szint közelébe emelkedhet, a KIVA értékhatára megduplázódhat, valamint az egyéni vállalkozók széles köre is érdemi segítséget kaphat – mondta Gerlaki Bence államtitkár az Országos Könyvizsgálói Konferencián.

Gerlaki Bence: A magyar adórendszer versenyképes az adózás súlypontja a forgalmi adók irányába tolódott el/Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Az adóbevételek támogatják az idei hiánycél elérését, ugyanakkor egyes vállalkozásokhoz köthető befizetéseknél a tavalyihoz képest elmaradás látszik. Ebből fakadóan mindenképpen érdemes a vállalati szektor versenyképességét tovább erősíteni.

A gazdaságpolitikai irány jelenleg hat pilléren nyugszik, amely magában foglalja:

a családokat érintő szja-csökkentéseket,

az infláció elleni fellépést,

a lakhatást segítő támogatásokat

és a vállalkozások oldaláról nézve a kkv-k fejlesztését, a bérkonvergenciát, valamint a 150 új gyár programot is.

Az adózást érintő globális trendek folyamatosan változnak, azonban a 2010-es évektől megfigyelhető, hogy Magyarországon az összesített adóelvonási szint mérséklődött, és az adózás súlypontja a forgalmi adók irányába tolódott el. Így 2010 óta a GDP-arányos adóelvonás az EU-ban Magyarországon csökkent az egyik legnagyobb mértékben. Ennek is köszönhetően a magyar adórendszer mára a nemzetközi adóversenyképességi rangsorokban is jól teljesít, azonban a versenyképesség további erősítése szükséges. Jelenleg a társasági adó Magyarországon a legalacsonyabb az EU-ban, emellett éves szinten több mint 56 ezer vállalkozás él valamilyen adóalap-csökkentéssel, illetve adókedvezménnyel. Ezen kedvezmények közül kiemelendők a vállalkozások beruházásait segítő kedvezmények:

a fejlesztési tartalék, a fejlesztési adókedvezmény, továbbá a kkv-k beruházási hiteleihez kapcsolódó adókedvezmény, ezek összességében éves szinten mintegy négyszázmilliárd forinttal segítik a hazai vállalati szektort. Mindezek mellett a kormány vizsgálja a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara javaslatait.

A javaslatok között szerepel:

A szocho további egy százalékpontos csökkenése, ami éves szinten mintegy kétszázmilliárd forint adókiengedést jelent a vállalkozások számára.

Az alanyi áfamentesség értékhatárának többlépcsős emelése is a javaslatok között szerepel, amelynek következtében jövőre húszmillió forint lehet az értékhatár, 2027-ben 22 millió forint, 2028-ban 24 millió forint. Mindez összességében 150 ezer vállalkozást segíthet meg.

Az átalányadózók esetében a költségátalány negyven százalékról ötven százalékra emelésére tett javaslatot az MKIK.

További tízmilliárd forintnyi segítséget jelentene mintegy 140 ezer egyéni vállalkozónak, amennyiben a szocho-alap esetén alkalmazott 112,5 százalékos szorzó a társadalombiztosítási alaphoz hasonlóan száz százalékra csökkenne. Szintén a javaslatok között szerepel a KIVA értékhatárának duplázása, amivel a kormány további három-ötezer vállalkozásnak teszi lehetővé, hogy kedvezőbb adózási formát válasszon.

Gerlaki Bence kiemelte: az adórendszer versenyképessége nem csak a hazai szabályozáson múlik, hanem a nemzetközi szervezetek szintjén folyó munkát is kiemelten figyelemmel kell kísérni és a magyar érdekeket a megfelelő fórumokon képviselni kell. Ez különösen igaz a globális minimumadó témakörében, amelyet érintően az OECD keretein belül nemcsak, hogy nem állt meg a munka, hanem olyan kérdésekről is tárgyalások folynak, amelyek a magyar gazdasági szereplők helyzetét is nagyban befolyásolhatják. Az államtitkár hangsúlyozta a digitalizáció fontosságát, amely elkerülhetetlen fejlődési irány a könyvvizsgálatban is. Azok a szakemberek és szervezetek, akik képesek alkalmazkodni és beépíteni a digitális megoldásokat a munkájukba, versenyelőnyre tehetnek szert, és hatékonyabban tudják támogatni ügyfeleiket a gyorsan változó gazdasági környezetben – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.