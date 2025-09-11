Gulyás Gergelykonzultációkormány

Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről + videó

A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kiemelte,

egy fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. 

Ugyanakkor a közteherviselés kérdésbéen, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése.

Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt

– fogalmazott. Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat még zajlik. Ami biztos, hogy orosz drónok voltak, és a miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Lengyelországra mint NATO-szövetséges országra tekint.

Korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük

– tette hozzá. A miniszter elmondta azt is, hogy a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről. A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett.

